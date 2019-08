Светская хроника за четверг

У "Барселоны" нет покупателей на Филиппе Коутиньо. "Бавария" сделала предложение по Лерою Сане. Криштиану Роналду просит "Ювентус" купить Ромелу Лукаку. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Барселона" хочет продать Филиппе Коутиньо этим летом, но пока не получила никаких конкретных предложений насчет бразильского полузащитника. (ESPN)



"Бавария" выдвинула официальное предложение "Манчестер Сити" о покупке Лероя Сане, а также озвучила свои условия вингеру. (Bild)



"Манчестер Юнайтед" договорился о покупке 16-летнего полузащитника "Монако" Ганнибала Межбри за 9 миллионов фунтов. (Daily Mail)



Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду агитирует свой клуб к покупке нападающего "Юнайтед" Ромелу Лукаку. (The Sun)



"Арсенал" сделал предложение "Ювентусу" об аренде защитника Даниэле Ругани на два сезона. (Gazzetta dello Sport)



Защитник Лоран Косьелни по-прежнему настроен уйти из "Арсенала" этим летом. (The Independent)



"Наполи" собирается предложить 60 млн. фунтов за вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху. (Daily Mail)



"Ньюкасл" заинтересован в защитнике "Юнайтед" Акселе Туанзебе, но сперва должен подождать, пока Харри Магуайр из "Лестера" присоединится к "красным дьяволам". (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" надеется опередить "Ньюкасл" в борьбе за полузащитника "Эвертона" Джеймса Маккарти. (The Sun)



"Эвертон" обошел "Ливерпуль" в борьбе за полузащитника "Фламенго" Рейнир Жезуса стоимостью 37 млн. фунтов. (Daily Star)



"Эвертон" сделал запрос насчет полузащитника "Саутгемптона" Марио Лемина. (Daily Echo)



"Барселона" не спешит продавать вингера Малкома в "Зенит", надеясь, что "Эвертон" предложит более заманчивые условия. (Daily Star)



"Эвертон" продолжает работать над покупкой защитника "Майнца" Жан-Филиппа Гбамена. (Liverpool Echo)



"Эвертон" значится среди претендентов на защитника "Челси" Фикайо Томори. (Evening Standard)



Другое



Совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм собирается приглашать английских игроков в свой клуб. (BBC)



Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс собирается наградить новыми контрактами Джонджо Шелви, Мэтта Ритчи, Айзека Хейдена и Мартина Дубравку. (The Sun)



Джиму Ратклиффу, богатейшему человеку Британии, был предоставлен зеленый свет для приобретения "Ниццы". (Daily Mirror)