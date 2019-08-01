"Астон Вилла" купила Тома Хитона у "Бернли"

"Астон Вилла" объявила о приобретении голкипера "Бернли" и сборной Англии Тома Хитона ориентировочной стоимостью 8-9 миллионов фунтов.

33-летний Хитон стал уже 12-м новичком команды Дина Смита в это трансферное окно, а суммарные траты бирмингемцев приблизились к отметке в 130 млн. фунтов.



До приобретения Тома, сыгравшего две сотни матчей за "Бернли" в течение шести сезонов, новичок Премьер-Лиги также интересовался Джеком Батлендом из "Стоука" и Нилом Этериджем из "Кардиффа", однако опыт и цена Хитона предопределили выбор "вилланов".



"Я доволен, что Том переходит в "Астон Виллу". Он великолепно выступал за "Бернли" на протяжении последних лет, а его опыт и знания о Премьер-Лиге очень помогут нам в этом сезоне", — сообщил Смит.