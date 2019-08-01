"Астон Вилла" купила Тома Хитона у "Бернли"
"Астон Вилла" объявила о приобретении голкипера "Бернли" и сборной Англии Тома Хитона ориентировочной стоимостью 8-9 миллионов фунтов.
33-летний Хитон стал уже 12-м новичком команды Дина Смита в это трансферное окно, а суммарные траты бирмингемцев приблизились к отметке в 130 млн. фунтов.
До приобретения Тома, сыгравшего две сотни матчей за "Бернли" в течение шести сезонов, новичок Премьер-Лиги также интересовался Джеком Батлендом из "Стоука" и Нилом Этериджем из "Кардиффа", однако опыт и цена Хитона предопределили выбор "вилланов".
"Я доволен, что Том переходит в "Астон Виллу". Он великолепно выступал за "Бернли" на протяжении последних лет, а его опыт и знания о Премьер-Лиге очень помогут нам в этом сезоне", — сообщил Смит.
01.08.2019 12:00
Просмотров: 354
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
W88 is a rapidly growing brand in the gaming industry with a strong presence in Asia. They specialise in sports betting, live dealer casino, poker, slots and lottery games
Вот что нашел в интернете о компании W88.
(ответить)
Как-то странно, что спонсор клуба - это американская термоядерная боеголовка
(ответить)
Мне кажется, что спонсор на футболке должен занимать ещё больше места, этот слишком маленький
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий