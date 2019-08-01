Моуриньо уверен, что "Челси" справится с трансферным запретом

Тренер Жозе Моуриньо уверен, что сильная академия и обилие игроков, скитающихся по арендам, позволят "Челси" безболезненно справиться с трансферным запретом.

В сезон 2019/20 "синие" вступают не только с неопытным тренером, но и без возможности регистрировать новичков до конца января 2020. Тем не менее, Моуриньо видит в этом позитив и считает, что Лэмпард должен использовать эту ситуацию.



"Все зависит от того, что из себя представляет твоя академия. Думаю, каждый тренер в мире был бы счастлив наигрывать парней из академии. Поэтому вопрос сводится к следующему: что поставляет твоя академия? С чем тебе придется работать?



"Думаю, "Челси" очень особенный клуб в этом отношении. Я просто приведу вам пример: "Челси" нужен центральный защитник — вот вам Курт Зума! Вам не нужно покупать, вам не нужно тратить. Есть Зума!"



"Он чемпион Англии, он играл за "Челси", он играл за "Стоук" и "Эвертон" в Премьер-Лиге, он играл за сборную Франции. Он твой игрок, он в аренде, и разве ты сможешь купить игрока лучше, чем он? Он уже твой".



"Тебе нужен молодой нападающий — есть Тэмми Абрахэм! Он твой, он знает клуб, он был выращен и воспитан клубом. Он в аренде, он уже сыграл несколько матчей в Премьер-Лиге, он играет в Чемпионшипе, но на самом высоком уровне, за такой большой клуб, как "Астон Вилла". Он готов!"



"Нужно ли тебе покупать молодого центрального нападающего? Нет! "Челси" много раз критиковали из-за количества игроков в аренде — более 30-40, но сейчас настал момент, когда они готовы к этой ситуации как никто другой".



"У них есть ответы, поэтому я не думаю, что это станет какой-либо проблемой для них. Их единственная проблема — это то, что они лишились феноменального игрока. Эден Азар был особенным игроком для "Челси", и они потеряли его. За исключением этого я не вижу никаких проблем для них", — сообщил Моуриньо Sky Sports.