Кейн настроен побороться за титул в новом сезоне

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что в новом сезоне его команда сможет побороться за титул Премьер-Лиги.

Минувшую кампанию "шпоры" завершили только на четвертой позиции, в 28 очках от вершины, поэтому на сей раз не называются среди главных фаворитов. Однако Кейн считает, что это даже может пойти "Тоттенхэму" на пользу.

"Мы должны верить в себя и использовать как мотивацию то, что люди не верят в нас. Лично я делаю это всю свою карьеру. Ты должен использовать это для своей выгоды. Мы как команда должны постараться сделать это".

"Это должно стать мотивацией для нас. Конечно, люди будут видеть в "Манчестер Сити" и "Ливерпуле" фаворитов и думать, что эти команды снова разыграют титул".

"Однако все мы знаем, что в Премьер-Лиге не всегда бывает так просто. Если вы посмотрите, то в разные годы для чемпионства требовалось различное количество очков", — сообщил Кейн Daily Mirror.


Метки Кейн, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 01.08.2019 10:42 # manutd-20champ
    похвально

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  2. osivori 01.08.2019 10:39 # osivori
    настройться это конечно очень хорошо, а вот что далее это вопрос, большой вопрос

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  3. anabanana94 01.08.2019 10:13 # anabanana94
    ВЕРИМ! COYS!

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  4. manutd4life 01.08.2019 10:12 # manutd4life
    Должно немного повезти конечно же. Но будут до конца бороться это точно. Очень наигранный состав. Плюс зависит от ЛЧ. Удачи.

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  5. chebrec 01.08.2019 10:05 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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  6. mixmaster 01.08.2019 10:04 # mixmaster
    https://twitter.com/JezzaSZN/status/1156709938258952193
    ржу, как Эссьен

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  7. mixmaster 01.08.2019 10:02 # mixmaster
    https://twitter.com/LucasMoura7/status/1156699172961173504
    эти дауны реально кубок Ауди за трофей считают))
    так что, свой единственный титул они уже завоевали)

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