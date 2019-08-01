Кейн настроен побороться за титул в новом сезоне

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что в новом сезоне его команда сможет побороться за титул Премьер-Лиги.

Минувшую кампанию "шпоры" завершили только на четвертой позиции, в 28 очках от вершины, поэтому на сей раз не называются среди главных фаворитов. Однако Кейн считает, что это даже может пойти "Тоттенхэму" на пользу.



"Мы должны верить в себя и использовать как мотивацию то, что люди не верят в нас. Лично я делаю это всю свою карьеру. Ты должен использовать это для своей выгоды. Мы как команда должны постараться сделать это".



"Это должно стать мотивацией для нас. Конечно, люди будут видеть в "Манчестер Сити" и "Ливерпуле" фаворитов и думать, что эти команды снова разыграют титул".



"Однако все мы знаем, что в Премьер-Лиге не всегда бывает так просто. Если вы посмотрите, то в разные годы для чемпионства требовалось различное количество очков", — сообщил Кейн Daily Mirror.