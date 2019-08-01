Кейн настроен побороться за титул в новом сезоне
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что в новом сезоне его команда сможет побороться за титул Премьер-Лиги.
Минувшую кампанию "шпоры" завершили только на четвертой позиции, в 28 очках от вершины, поэтому на сей раз не называются среди главных фаворитов. Однако Кейн считает, что это даже может пойти "Тоттенхэму" на пользу.
"Мы должны верить в себя и использовать как мотивацию то, что люди не верят в нас. Лично я делаю это всю свою карьеру. Ты должен использовать это для своей выгоды. Мы как команда должны постараться сделать это".
"Это должно стать мотивацией для нас. Конечно, люди будут видеть в "Манчестер Сити" и "Ливерпуле" фаворитов и думать, что эти команды снова разыграют титул".
"Однако все мы знаем, что в Премьер-Лиге не всегда бывает так просто. Если вы посмотрите, то в разные годы для чемпионства требовалось различное количество очков", — сообщил Кейн Daily Mirror.
01.08.2019 10:00
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Последние комментарии:
похвально
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настройться это конечно очень хорошо, а вот что далее это вопрос, большой вопрос
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ВЕРИМ! COYS!
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Должно немного повезти конечно же. Но будут до конца бороться это точно. Очень наигранный состав. Плюс зависит от ЛЧ. Удачи.
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Ахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
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https://twitter.com/JezzaSZN/status/1156709938258952193
ржу, как Эссьен
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https://twitter.com/LucasMoura7/status/1156699172961173504
эти дауны реально кубок Ауди за трофей считают))
так что, свой единственный титул они уже завоевали)
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