Лэмпард: "Пулишич может стать очень важным игроком для "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил вингера Кристиана Пулишича после победы 3:5 в товарищеском матче против австрийского "Ред Булл".

Накануне Пулишич отметился дублем и результативной передачей, поспособствовав победе "синих" в ярком матче в Зальцбурге. По мнению Лэмпарда, юный американец показал качества, которые помогут ему стать важным для команды игроком.



"Он продемонстрировал свое мастерство, и мне понравилась манера его голов. Он открывался за спинами защитников, а затем наносил хороший удар".



"Ему придется делать это чаще, потому что он будет играть на самом высоком уровне в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"Вингер должен уметь не только играть на чистых мячах, но и прорываться за спину соперников, и со своим мастерством он может стать очень важным игроком для нас".



"Он является большим приобретением для нас, с большим потенциалом. Ему все еще нужно адаптироваться к другой лиге, но пока что я наблюдаю очень хороший настрой и готовность учиться".



"Ему 20 лет, и мы должны помнить, что он молод. Я рад работать с ним, и я хочу сделать его лучше", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.