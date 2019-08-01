Лэмпард: "Пулишич может стать очень важным игроком для "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил вингера Кристиана Пулишича после победы 3:5 в товарищеском матче против австрийского "Ред Булл".
Накануне Пулишич отметился дублем и результативной передачей, поспособствовав победе "синих" в ярком матче в Зальцбурге. По мнению Лэмпарда, юный американец показал качества, которые помогут ему стать важным для команды игроком.
"Он продемонстрировал свое мастерство, и мне понравилась манера его голов. Он открывался за спинами защитников, а затем наносил хороший удар".
"Ему придется делать это чаще, потому что он будет играть на самом высоком уровне в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".
"Вингер должен уметь не только играть на чистых мячах, но и прорываться за спину соперников, и со своим мастерством он может стать очень важным игроком для нас".
"Он является большим приобретением для нас, с большим потенциалом. Ему все еще нужно адаптироваться к другой лиге, но пока что я наблюдаю очень хороший настрой и готовность учиться".
"Ему 20 лет, и мы должны помнить, что он молод. Я рад работать с ним, и я хочу сделать его лучше", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.
01.08.2019 09:00
Просмотров: 463
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
20 лет, на вид 33
(ответить)
Хорош, ещё бы парочку таких
(ответить)
Пулишич: Лемпард может стать очень важным тренером для "Челси". не новости, а пустой пиздеж
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий