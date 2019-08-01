"Юнайтед" решился сделать Магуайра самым дорогим защитником в мире

"Манчестер Юнайтед" выразил готовность улучшить свое предложение о покупке защитника "Лестера" Харри Магуайра до 80 миллионов фунтов.

С самого начала лета "Лестер" занял твердую позицию в отношении Магуайра и совершенно не желает идти на уступки при обсуждении цены. Это заставило "Манчестер Сити" завершить интерес к Харри.



А вот "Юнайтед" все еще надеется приобрести 26-летнего игрока сборной Англии. Потеря с травмой Эрика Байи на полсезона и приближение трансферного дедлайна заставили "красных дьяволов" активизироваться.



Предыдущее предложение "Юнайтед" составило 70 млн. фунтов, однако сейчас, утверждает Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" выразил готовность заплатить 80 млн. фунтов за бывшего игрока "Халла".



Такого рода сумма сделала бы Магуайра самым дорогим защитником в мире. Теперь решение за "Лестером", потому что сам Харри был бы рад присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.