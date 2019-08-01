"Юнайтед" решился сделать Магуайра самым дорогим защитником в мире

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" выразил готовность улучшить свое предложение о покупке защитника "Лестера" Харри Магуайра до 80 миллионов фунтов.

С самого начала лета "Лестер" занял твердую позицию в отношении Магуайра и совершенно не желает идти на уступки при обсуждении цены. Это заставило "Манчестер Сити" завершить интерес к Харри.

А вот "Юнайтед" все еще надеется приобрести 26-летнего игрока сборной Англии. Потеря с травмой Эрика Байи на полсезона и приближение трансферного дедлайна заставили "красных дьяволов" активизироваться.

Предыдущее предложение "Юнайтед" составило 70 млн. фунтов, однако сейчас, утверждает Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" выразил готовность заплатить 80 млн. фунтов за бывшего игрока "Халла".

Такого рода сумма сделала бы Магуайра самым дорогим защитником в мире. Теперь решение за "Лестером", потому что сам Харри был бы рад присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1963

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 01.08.2019 09:33 # mancunia-planet
    Усиление в любом случае, в ближайшее время официально клуб представит

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  2. mcferson 01.08.2019 09:22 # mcferson
    Я не пойму, он настолько хорош или у Юнайтед бан на возможность посмотреть других защитников? Могли бы купить 40 Щенниковых и выпускать на каждый матч по новому если им качество игрока до пизды

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  3. fowler9 01.08.2019 09:15 # fowler9
    Даже привозила Ледли Кинг > магваера

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  4. fowler9 01.08.2019 09:15 # fowler9
    Скумов доят просто как мешок

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  5. januzaj00 01.08.2019 09:09 # januzaj00
    Здорова, магваяры

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  6. anabanana94 01.08.2019 09:08 # anabanana94
    Магуайр может и норм защитник, но ебало у него конечно крысиное.

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  7. anabanana94 01.08.2019 08:59 # anabanana94
    LO CELSO WELCOME!!!!!

    Подписываем топаря! Все согласовано, пыли братишка!

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  8. dragonishka 01.08.2019 08:49 # dragonishka
    Усиление в количественном плане, а не в качественном, и за это 80 млн. Эдик долбоеб.

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  9. keane16 01.08.2019 08:43 # keane16
    Д - долбоебы

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  10. mototroller 01.08.2019 08:33 # mototroller
    Норм Пушилич вчера матч провел. Норм подписание ))

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  11. mototroller 01.08.2019 08:31 # mototroller
    Где то один долбойоб юлик ждет комету ))))

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  12. mancityman 01.08.2019 08:28 # mancityman
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    nbvision

    Дата регистрации: 09 ноября 2018 г. 14:03

    Комментариев на сайте: 9


    О себе: Канонир однажды ,Канонир навсегда

    Источник: http://fapl.ru/users/nbvision/

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  13. parfirchik 01.08.2019 08:24 # parfirchik
    Вот где псина спряталась! Пора пuздить падлу.

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  14. anabanana94 01.08.2019 08:09 # anabanana94
    Доброе утро хуесосы всех мастей, когда уже с колен встанете?

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  15. qwerd 01.08.2019 08:09 # qwerd
    Как всегда окажется 60 млн так + 10 бонусами + 5 в рассрочку + 5 в виде карточек футболистов

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  16. anabanana94 01.08.2019 08:08 # anabanana94
    Просто дебики.

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  17. alexomck 01.08.2019 08:08 # alexomck
    норм, Арсенал мимо 4ки.

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  18. mumunayted 01.08.2019 08:04 # mumunayted
    Че они думают денег дофига покупайте если че посидит на скамейке

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  19. quavo 01.08.2019 08:01 # quavo
    30 красная цена за магира

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