"Юнайтед" решился сделать Магуайра самым дорогим защитником в мире
"Манчестер Юнайтед" выразил готовность улучшить свое предложение о покупке защитника "Лестера" Харри Магуайра до 80 миллионов фунтов.
С самого начала лета "Лестер" занял твердую позицию в отношении Магуайра и совершенно не желает идти на уступки при обсуждении цены. Это заставило "Манчестер Сити" завершить интерес к Харри.
А вот "Юнайтед" все еще надеется приобрести 26-летнего игрока сборной Англии. Потеря с травмой Эрика Байи на полсезона и приближение трансферного дедлайна заставили "красных дьяволов" активизироваться.
Предыдущее предложение "Юнайтед" составило 70 млн. фунтов, однако сейчас, утверждает Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" выразил готовность заплатить 80 млн. фунтов за бывшего игрока "Халла".
Такого рода сумма сделала бы Магуайра самым дорогим защитником в мире. Теперь решение за "Лестером", потому что сам Харри был бы рад присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.
01.08.2019 08:00
Просмотров: 1963
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Последние комментарии:
Усиление в любом случае, в ближайшее время официально клуб представит
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Я не пойму, он настолько хорош или у Юнайтед бан на возможность посмотреть других защитников? Могли бы купить 40 Щенниковых и выпускать на каждый матч по новому если им качество игрока до пизды
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Даже привозила Ледли Кинг > магваера
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Скумов доят просто как мешок
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Здорова, магваяры
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Магуайр может и норм защитник, но ебало у него конечно крысиное.
(ответить)
LO CELSO WELCOME!!!!!
Подписываем топаря! Все согласовано, пыли братишка!
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Усиление в количественном плане, а не в качественном, и за это 80 млн. Эдик долбоеб.
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Д - долбоебы
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Норм Пушилич вчера матч провел. Норм подписание ))
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Где то один долбойоб юлик ждет комету ))))
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nbvision
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Комментариев на сайте: 9
О себе: Канонир однажды ,Канонир навсегда
Источник: http://fapl.ru/users/nbvision/
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Вот где псина спряталась! Пора пuздить падлу.
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Доброе утро хуесосы всех мастей, когда уже с колен встанете?
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Как всегда окажется 60 млн так + 10 бонусами + 5 в рассрочку + 5 в виде карточек футболистов
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Просто дебики.
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норм, Арсенал мимо 4ки.
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Че они думают денег дофига покупайте если че посидит на скамейке
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30 красная цена за магира
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