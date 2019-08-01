"Наполи" вступил в борьбу за Уилфрида Заху

Уилфрид Заха "Наполи" хочет приобрести Уилфрила Заху и готов заплатить за вингера "Кристал Пэлас" 54.6 млн. фунтов.

Ранее этим летом "Пэлас" отклонил предложение "Арсенала" в 40 млн. фунтов, а также отказался продать Заху в "Эвертон" за 55 млн.

По информации Sky Sports, теперь в борьбу за 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара вступил "Наполи", который готов исполнить мечту Уилфрида сыграть в Лиге Чемпионов.

Проблема лишь в том, что предложение клуба Серии А тоже не соответствует ожиданиям "орлов". У Захи остается четыре года по контракту, поэтому "Пэлас" волен назначать любую цену за свою звезду.

Вдобавок к "Пэлас" остается все меньше времени, чтобы подыскать замену Захе, поэтому с приближением трансферного дедлайна продажа Уилфрида становится все менее вероятной.


Метки Заха, Кристал Пэлас, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2019 07:00

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  1. raka-eve 01.08.2019 08:53 # raka-eve
    вступили в борьбу. из которой уже вышли английские клубы ? ну норм.

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  2. ilovemanutd 01.08.2019 08:52 # ilovemanutd
    Самое техничное бревно

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