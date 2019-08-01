"Наполи" вступил в борьбу за Уилфрида Заху

"Наполи" хочет приобрести Уилфрила Заху и готов заплатить за вингера "Кристал Пэлас" 54.6 млн. фунтов.

Ранее этим летом "Пэлас" отклонил предложение "Арсенала" в 40 млн. фунтов, а также отказался продать Заху в "Эвертон" за 55 млн.



По информации Sky Sports, теперь в борьбу за 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара вступил "Наполи", который готов исполнить мечту Уилфрида сыграть в Лиге Чемпионов.



Проблема лишь в том, что предложение клуба Серии А тоже не соответствует ожиданиям "орлов". У Захи остается четыре года по контракту, поэтому "Пэлас" волен назначать любую цену за свою звезду.



Вдобавок к "Пэлас" остается все меньше времени, чтобы подыскать замену Захе, поэтому с приближением трансферного дедлайна продажа Уилфрида становится все менее вероятной.