Мата: "Юнайтед" хорошо подготовился к сезону"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата чувствует, что его команда хорошо подготовилась к новому сезону.
Когда Оле Гуннар Сульшер сменил Жозе Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов" посреди минувшей кампании, он был разочарован физической формой своих игроков, поэтому в предсезонный период особое внимание было уделено именно физическим кондициям.
Несмотря на изнурительные тренировки, команда выиграла все пять своих товарищеских матчей в июле, и Мата чувствует, что "Юнайтед" начнет сезон в отличной форме.
"Если честно, мы тренировались довольно упорно. Первые две с половиной недели были ощутимо тяжелее, чем год назад. Впрочем, и результаты тоже лучше — мы выиграли каждый свой матч".
"Думаю, это хорошо, что у Оле и его штаба есть возможность полностью провести предсезонный период, настраивая нашу игру, как он того хочет".
"Мы немного поработали над нашими заготовками, мы поработали над тактикой и физической формой. Думаю, мы хорошо подготовились", — сообщил Мата MUTV.
01.08.2019 06:00
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