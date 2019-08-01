Мата: "Юнайтед" хорошо подготовился к сезону"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата чувствует, что его команда хорошо подготовилась к новому сезону.

Когда Оле Гуннар Сульшер сменил Жозе Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов" посреди минувшей кампании, он был разочарован физической формой своих игроков, поэтому в предсезонный период особое внимание было уделено именно физическим кондициям.



Несмотря на изнурительные тренировки, команда выиграла все пять своих товарищеских матчей в июле, и Мата чувствует, что "Юнайтед" начнет сезон в отличной форме.



"Если честно, мы тренировались довольно упорно. Первые две с половиной недели были ощутимо тяжелее, чем год назад. Впрочем, и результаты тоже лучше — мы выиграли каждый свой матч".



"Думаю, это хорошо, что у Оле и его штаба есть возможность полностью провести предсезонный период, настраивая нашу игру, как он того хочет".



"Мы немного поработали над нашими заготовками, мы поработали над тактикой и физической формой. Думаю, мы хорошо подготовились", — сообщил Мата MUTV.