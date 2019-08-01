Мата: "Юнайтед" хорошо подготовился к сезону"

Хуан Мата Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата чувствует, что его команда хорошо подготовилась к новому сезону.

Когда Оле Гуннар Сульшер сменил Жозе Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов" посреди минувшей кампании, он был разочарован физической формой своих игроков, поэтому в предсезонный период особое внимание было уделено именно физическим кондициям.

Несмотря на изнурительные тренировки, команда выиграла все пять своих товарищеских матчей в июле, и Мата чувствует, что "Юнайтед" начнет сезон в отличной форме.

"Если честно, мы тренировались довольно упорно. Первые две с половиной недели были ощутимо тяжелее, чем год назад. Впрочем, и результаты тоже лучше — мы выиграли каждый свой матч".

"Думаю, это хорошо, что у Оле и его штаба есть возможность полностью провести предсезонный период, настраивая нашу игру, как он того хочет".

"Мы немного поработали над нашими заготовками, мы поработали над тактикой и физической формой. Думаю, мы хорошо подготовились", — сообщил Мата MUTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Мата

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2019 06:00

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  1. whitecolor 01.08.2019 08:24 # whitecolor
    Посмотрим)

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  2. mumunayted 01.08.2019 08:03 # mumunayted
    Мата вата

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  3. aubameyang155 01.08.2019 07:24 # aubameyang155
    Как обычно просрут сезон тренеришку уволят к декабрю

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  4. antiterror 01.08.2019 07:04 # antiterror
    Сезон можно даже не начинать!

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