Президент "Лилля": "Пепе перейдет в "Арсенал" в ближайшие 24 часа"

Президент "Лилля" Жерар Лопес ожидает, что вингер Николя Пепе завершит переход в "Арсенал" в ближайшие 24 часа.

Забив 22 гола и отдав 11 результативных передач в прошлом сезоне Лиги 1, Пепе привлек к себе внимание целого ряда европейских грандов.



Однако "канонирам" удалось опередить более состоятельных конкурентов и договориться с "Лиллем". В интервью RMC Sport Лопес раскрыл детали сделки, которая вот-вот будет заключена.



"Думаю, сделка будет заключена в ближайшие 24 часа. Ее стоимость будет фиксированной — 80 миллионов евро (72 млн. фунтов). Если бы мы подождали еще немного, то имели бы пять или шесть предложений".



"Поговорив с Нико и его агентами, мы поняли, что они склоняются к определенным клубам, поэтому мы предпочли сосредоточиться на двух проектах, которые интересны игроку", — сообщил Лопес.