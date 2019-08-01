Президент "Лилля": "Пепе перейдет в "Арсенал" в ближайшие 24 часа"

Николя Пепе Президент "Лилля" Жерар Лопес ожидает, что вингер Николя Пепе завершит переход в "Арсенал" в ближайшие 24 часа.

Забив 22 гола и отдав 11 результативных передач в прошлом сезоне Лиги 1, Пепе привлек к себе внимание целого ряда европейских грандов.

Однако "канонирам" удалось опередить более состоятельных конкурентов и договориться с "Лиллем". В интервью RMC Sport Лопес раскрыл детали сделки, которая вот-вот будет заключена.

"Думаю, сделка будет заключена в ближайшие 24 часа. Ее стоимость будет фиксированной — 80 миллионов евро (72 млн. фунтов). Если бы мы подождали еще немного, то имели бы пять или шесть предложений".

"Поговорив с Нико и его агентами, мы поняли, что они склоняются к определенным клубам, поэтому мы предпочли сосредоточиться на двух проектах, которые интересны игроку", — сообщил Лопес.


Метки Арсенал, Лилль, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. reams 01.08.2019 00:29 # reams
    а вот и Арсенал топарика по дешевке урвал

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  2. mihajlo-fan 01.08.2019 00:23 # mihajlo-fan
    Тупо Малком, только в 2 раза дороже.

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  3. liverpoolec23 01.08.2019 00:20 # liverpoolec23
    Просто Лилль нашел лохов которые купят игрока за такие деньги и им насрать и будут ииеть Арсенал пока не выплатят 72 ляма фунтов

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  4. melwood-lfc 01.08.2019 00:11 # melwood-lfc
    ny times pishet o 83 mill funtov
    razveli loxov ahaahahha

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  5. gunars 01.08.2019 00:10 # gunars
    Трепещите хэйтеры!!!
    Все топы хотят играть в Арсенале!

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