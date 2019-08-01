Президент "Лилля": "Пепе перейдет в "Арсенал" в ближайшие 24 часа"
Президент "Лилля" Жерар Лопес ожидает, что вингер Николя Пепе завершит переход в "Арсенал" в ближайшие 24 часа.
Забив 22 гола и отдав 11 результативных передач в прошлом сезоне Лиги 1, Пепе привлек к себе внимание целого ряда европейских грандов.
Однако "канонирам" удалось опередить более состоятельных конкурентов и договориться с "Лиллем". В интервью RMC Sport Лопес раскрыл детали сделки, которая вот-вот будет заключена.
"Думаю, сделка будет заключена в ближайшие 24 часа. Ее стоимость будет фиксированной — 80 миллионов евро (72 млн. фунтов). Если бы мы подождали еще немного, то имели бы пять или шесть предложений".
"Поговорив с Нико и его агентами, мы поняли, что они склоняются к определенным клубам, поэтому мы предпочли сосредоточиться на двух проектах, которые интересны игроку", — сообщил Лопес.
01.08.2019 00:05
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Последние комментарии:
а вот и Арсенал топарика по дешевке урвал
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Тупо Малком, только в 2 раза дороже.
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Просто Лилль нашел лохов которые купят игрока за такие деньги и им насрать и будут ииеть Арсенал пока не выплатят 72 ляма фунтов
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ny times pishet o 83 mill funtov
razveli loxov ahaahahha
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Трепещите хэйтеры!!!
Все топы хотят играть в Арсенале!
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