Полузащитник Данни Дринкуотер, вероятно, останется в "Челси" из-за отсутствия предложений других клубов.

На прошлой неделе в прессе появилась информация, что главный тренер Фрэнк Лэмпард уже принял решение избавиться от 29-летнего Дринкуотера.



Evening Standard стало известно, что Лэмпард не вел таких разговоров с Дринкуотером, но действительно не стал бы препятствовать отъезду экс-игрока "Лестера" со "Стэмфорд Бридж".



Проблема лишь в том, что другие клубы не проявляют никакого интереса к Данни, который за весь прошлый сезон сыграл лишь один матч — против "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии в августе.



Значительным препятствием к отъезду Дринкуотера видится его зарплата в 100 тысяч фунтов в неделю. В сложившейся ситуации все идет к тому, что Данни останется в "Челси" и в новом сезоне будет конкурировать за место в составе с Жоржиньо, Матео Ковачичем и Нголо Канте.



В то же время Дринкуотер поможет "Челси" соблюсти лимит на доморощенных игроков при составлении заявки на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.