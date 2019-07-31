"Лион" не продаст Дембеле в "Юнайтед"

Главный тренер "Лиона" Силвиньо исключил переход нападающего Муссы Дембеле в "Манчестер Юнайтед".

В данный момент "красные дьяволы" находятся на пороге расставания с Ромелу Лукаку. Отъезд бельгийца в "Ювентус" оставит команду Оле Гуннара Сульшера без таранного нападающего.



Ранее в июле издание Sky Sports сообщило, что "Юнайтед" видит в Дембеле прямую замену для Лукаку, однако "Лион" твердо настроен сохранить 23-летнего француза, интерес к которому также приписывают "Арсеналу", "Барселоне" и "Манчестер Сити".



"Дембеле не уйдет. Окно закрыто! Понятно?" — сообщил Силвиньо L'Equipe.



Добавим, что "Лион" приобрел Дембеле у "Селтика" лишь год назад. С тех пор Мусса забил 20 голов в 45 матчах, а на прошлой неделе отметился дублем против "Арсенала" на Кубке Эмирейтс.