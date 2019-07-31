Будущее Гари Кэхилла зависит от Магуайра
Будущее бывшего капитана "Челси" Гари Кэхилла, возможно, будет зависеть от того, удастся ли "Манчестер Юнайтед" приобрести защитника "Лестера" Харри Магуайра.
Сейчас у "Юнайтед" остается время до 8 августа, чтобы согласовать с "Лестером" размер компенсации за Магуайра. Пока у двух клубов остаются существенные расхождения более чем в 10 миллионов фунтов.
Как утверждает Sky Sports, трансфер Магуайра может повлечь за собой два других. В случае расставания с Харри "лисы" собираются сделать предложение о покупке Джеймса Тарковски, чей контракт с "Бернли" предусматривает отступные в 50 млн. фунтов.
При таком сценарии "Бернли" тоже потребуется центральный защитник, и заменой Тарковски на "Терф Мур" может стать как раз 33-летний Кэхилл, чей контракт с "Челси" истек.
Отметим, что "Лестеру" нужно успеть купить Тарковски до трансферного дедлайна на следующей неделе, тогда как Кэхилл является свободным агентом и может присоединиться к новому клубу позже.
31.07.2019 20:00
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