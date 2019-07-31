Руни: "Магуайр стал бы хорошим приобретением для МЮ"

Харри Магуайр Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что защитник "Лестера" Харри Магуайр стал бы хорошим приобретением для "красных дьяволов".

В данный момент "Юнайтед" продолжает переговоры с "Лестером" относительно стоимости Магуайра. Если Харри и покинет "Кинг Пауэр", то только как самый дорогой защитник в мире.

По мнению Руни, Магуайр определенно бы усилил оборону "дьяволов", однако Уэйн не уверен, что его бывший клуб раскошелится на Харри.

"Думаю, Харри — хороший игрок, и за последние несколько лет он прибавил в профессиональном плане. Он стал лучше, он закрепился в качестве ключевого игрока не только "Лестера", но и сборной Англии".

"Думаю, он стал бы хорошим приобретением, если им удастся договориться о его покупке", — сообщил Руни ESPN.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Руни

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. keane16 31.07.2019 19:35 # keane16
    Нахуй он своих бритов с чисто скаузерским ебалом нам пихает?

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  2. mancunia-planet 31.07.2019 19:15 # mancunia-planet
    Станет

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