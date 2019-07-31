Руни: "Магуайр стал бы хорошим приобретением для МЮ"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что защитник "Лестера" Харри Магуайр стал бы хорошим приобретением для "красных дьяволов".

В данный момент "Юнайтед" продолжает переговоры с "Лестером" относительно стоимости Магуайра. Если Харри и покинет "Кинг Пауэр", то только как самый дорогой защитник в мире.



По мнению Руни, Магуайр определенно бы усилил оборону "дьяволов", однако Уэйн не уверен, что его бывший клуб раскошелится на Харри.



"Думаю, Харри — хороший игрок, и за последние несколько лет он прибавил в профессиональном плане. Он стал лучше, он закрепился в качестве ключевого игрока не только "Лестера", но и сборной Англии".



"Думаю, он стал бы хорошим приобретением, если им удастся договориться о его покупке", — сообщил Руни ESPN.