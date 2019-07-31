Ван Дейк, Мане, Салах и Кейн поспорят за награду Игрока Года по версии ФИФА

Четверо выступающих в Премьер-Лиге футболистов оказались среди номинантов на звание Игрока Года по версии ФИФА.

За титул лучшего футболиста мира в 2019 году поспорят Виргил Ван Дейк, Садио Мане и Мохамед Салах, которые в минувшем сезоне помогли "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов.



Конкуренцию трио из "Ливерпуля" составят Харри Кейн из "Тоттенхэма", Криштиану Роналду из "Ювентуса", Лионель Месси из "Барселоны", Килиан Мбаппе из ПСЖ, покинувшие "Аякс" Френки Де Йонг и Маттейс Де Лигт, а также плеймейкер Эден Азар, этим летом сменивший "Челси" на "Реал".



Добавим, что преемник Луки Модрича из "Реала" в статусе лучшего футболиста мира будет объявлен во время торжественной церемонии 23 сентября.



