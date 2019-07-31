Клопп, Гвардиола и Почеттино номинированы на звание Тренера Года по версии ФИФА

Юрген Клопп из "Ливерпуля", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" оказались среди номинантов на звание лучшего мужского тренера 2019 года по версии ФИФА.

В минувшем сезоне Клопп привел свою команду к победе в Лиге Чемпионов, а также обновил рекорд "красных" по количеству очков в Премьер-Лиге.



Подопечные же Гвардиолы стали первой с сезона 2008/09 командой, сумевшей защитить чемпионство в Премьер-Лиге. К титулу "горожане" добавили Кубок Англии и Кубок Лиги, оформив таким образом требл, что прежде не удавалось никому.



Что касается Почеттино, то он остался с пустыми руками, но результаты его работы все равно впечатляют. Несмотря на отсутствие новичков в течение двух трансферных окон подряд, "шпоры" впервые в своей истории достигли финала Лиги Чемпионов и снова финишировали в топ-4 Премьер-Лиги.



Конкуренцию трем специалистам из Премьер-Лиги в борьбе за звание лучшего тренера мира составят Эрик Тен Хаг из "Аякса", Марсело Гальярдо из "Ривер Плейт", Тите из сборной Бразилии, Дидье Дешам из сборной Франции, Джамель Бельмади из сборной Алжира и Фернанду Сантуш из сборной Португалии.



Обладатель этой престижной награды будет объявлен на церемонии The Best, которая пройдет в Милане в сентябре.



Добавим, что бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Фил Невилл оказался среди номинантов на звание лучшего женского тренера 2019 года.