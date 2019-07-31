Клопп, Гвардиола и Почеттино номинированы на звание Тренера Года по версии ФИФА

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Юрген Клопп из "Ливерпуля", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" оказались среди номинантов на звание лучшего мужского тренера 2019 года по версии ФИФА.

В минувшем сезоне Клопп привел свою команду к победе в Лиге Чемпионов, а также обновил рекорд "красных" по количеству очков в Премьер-Лиге.

Подопечные же Гвардиолы стали первой с сезона 2008/09 командой, сумевшей защитить чемпионство в Премьер-Лиге. К титулу "горожане" добавили Кубок Англии и Кубок Лиги, оформив таким образом требл, что прежде не удавалось никому.

Что касается Почеттино, то он остался с пустыми руками, но результаты его работы все равно впечатляют. Несмотря на отсутствие новичков в течение двух трансферных окон подряд, "шпоры" впервые в своей истории достигли финала Лиги Чемпионов и снова финишировали в топ-4 Премьер-Лиги.

Конкуренцию трем специалистам из Премьер-Лиги в борьбе за звание лучшего тренера мира составят Эрик Тен Хаг из "Аякса", Марсело Гальярдо из "Ривер Плейт", Тите из сборной Бразилии, Дидье Дешам из сборной Франции, Джамель Бельмади из сборной Алжира и Фернанду Сантуш из сборной Португалии.

Обладатель этой престижной награды будет объявлен на церемонии The Best, которая пройдет в Милане в сентябре.

Добавим, что бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Фил Невилл оказался среди номинантов на звание лучшего женского тренера 2019 года.


Метки Гвардиола, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, награды, Почеттино, Тоттенхэм, тренеры, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 31.07.2019 18:09 # manutd-20champ
    покет первый претендент, все остальные шлак.

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  2. redwhitegun 31.07.2019 17:26 # redwhitegun
    По мне дак Пакет достоин, но дадут в итоге очкастому пиздаболу, потому что он взял ЛЧ, потратив кучу денег...

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  3. mancityman 31.07.2019 17:21 # mancityman
    Естественно КОРОЛЬ лучший и возьмёт награду, другие и в подмётки не годятся, жополизы великого Пепа так сказать!

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  4. januzaj00 31.07.2019 17:07 # januzaj00
    Первые три места их

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  5. liverbro 31.07.2019 17:06 # liverbro
    Очень сложный выбор,все топы!

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  6. lampard78 31.07.2019 17:04 # lampard78
    Все трое заслужили, без вопросов.

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  7. anabanana94 31.07.2019 17:02 # anabanana94
    все топы!!!!!!!!!!

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  8. superperez101 31.07.2019 17:01 # superperez101
    тут клопп без вариантов

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