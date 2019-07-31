"Юнайтед" не делал предложение по Фернандешу

Бруну Фернандеш Лиссабонский "Спортинг" объявил, что "Манчестер Юнайтед" до сих пор не сделал свое предложение о покупке полузащитника Бруну Фернандеша.

Клуб с "Олд Траффорд" считается главным претендентом на Фернандеша, и накануне в португальской прессе появилась информация, что "красные дьяволы", наконец, выдвинули свое предложение, озвучив условия "Спортингу" через агента игрока Мигеля Пинью.

Эти спекуляции были настолько мощными, что "Спортингу" даже пришлось выступить с официальным опровержением. До закрытия трансферного окна в Премьер-Лиги остается чуть больше недели, а в Лиссабоне все еще ждут конкретных шагов от "Юнайтед".

"Появившиеся слухи являются абсолютно ложными", — сообщил представитель "Спортинга" RTP.


Метки Манчестер Юнайтед, Спортинг, Фернадеш

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1221

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  1. mancunia-planet 31.07.2019 18:09 # mancunia-planet
    Бл один из немногих кто хочет просто играть в футбол, хули медлить то

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  2. frisby 31.07.2019 17:51 # frisby
    ахахахаха..чё как там дИла в ЛЕ помоечники? бгг))) срульшер зарешает

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  3. keane16 31.07.2019 17:44 # keane16
    Ебал тебя в ротан, вродворд (с)

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  4. van-der-slav 31.07.2019 17:28 # van-der-slav
    да успокойтесь, никого не подпишем опять, писаку взяли а там как повезет, сульшер через полгода отдыхать в норвегии будет, будет эвра тренировать а там замкнутый круг

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  5. liverbro 31.07.2019 17:05 # liverbro
    Хахах!пздц,когда же мумушные со дна постучат?)

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  6. red-devil-4ever 31.07.2019 16:53 # red-devil-4ever
    МЮ в трансферном плане чем-то напоминает Спартак
    В руководстве сидят черт знают кто и делают черт знает что, хорошо что хоть дельных игроков не продают

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  7. alexomck 31.07.2019 16:24 # alexomck
    да кому он нужен - днище распиаренное.

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  8. sausage 31.07.2019 16:20 # sausage
    Неужто хотят всё же сохранить Погба? Зря, надо вскрывать нарыв, чем раньше, тем лучше. И забить на его медийную ценность, МЮ и так мощный бренд, не особо потеряет от ухода очередного выёбистого негра.

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  9. manchester-united 31.07.2019 16:16 # manchester-united
    Ну не мрази? Вудворт, ты пидaрас!

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