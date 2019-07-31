"Юнайтед" не делал предложение по Фернандешу
Лиссабонский "Спортинг" объявил, что "Манчестер Юнайтед" до сих пор не сделал свое предложение о покупке полузащитника Бруну Фернандеша.
Клуб с "Олд Траффорд" считается главным претендентом на Фернандеша, и накануне в португальской прессе появилась информация, что "красные дьяволы", наконец, выдвинули свое предложение, озвучив условия "Спортингу" через агента игрока Мигеля Пинью.
Эти спекуляции были настолько мощными, что "Спортингу" даже пришлось выступить с официальным опровержением. До закрытия трансферного окна в Премьер-Лиги остается чуть больше недели, а в Лиссабоне все еще ждут конкретных шагов от "Юнайтед".
"Появившиеся слухи являются абсолютно ложными", — сообщил представитель "Спортинга" RTP.
31.07.2019 16:00
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Бл один из немногих кто хочет просто играть в футбол, хули медлить то
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ахахахаха..чё как там дИла в ЛЕ помоечники? бгг))) срульшер зарешает
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Ебал тебя в ротан, вродворд (с)
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да успокойтесь, никого не подпишем опять, писаку взяли а там как повезет, сульшер через полгода отдыхать в норвегии будет, будет эвра тренировать а там замкнутый круг
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Хахах!пздц,когда же мумушные со дна постучат?)
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МЮ в трансферном плане чем-то напоминает Спартак
В руководстве сидят черт знают кто и делают черт знает что, хорошо что хоть дельных игроков не продают
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да кому он нужен - днище распиаренное.
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Неужто хотят всё же сохранить Погба? Зря, надо вскрывать нарыв, чем раньше, тем лучше. И забить на его медийную ценность, МЮ и так мощный бренд, не особо потеряет от ухода очередного выёбистого негра.
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Ну не мрази? Вудворт, ты пидaрас!
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