"Юнайтед" не делал предложение по Фернандешу

Лиссабонский "Спортинг" объявил, что "Манчестер Юнайтед" до сих пор не сделал свое предложение о покупке полузащитника Бруну Фернандеша.

Клуб с "Олд Траффорд" считается главным претендентом на Фернандеша, и накануне в португальской прессе появилась информация, что "красные дьяволы", наконец, выдвинули свое предложение, озвучив условия "Спортингу" через агента игрока Мигеля Пинью.



Эти спекуляции были настолько мощными, что "Спортингу" даже пришлось выступить с официальным опровержением. До закрытия трансферного окна в Премьер-Лиги остается чуть больше недели, а в Лиссабоне все еще ждут конкретных шагов от "Юнайтед".



"Появившиеся слухи являются абсолютно ложными", — сообщил представитель "Спортинга" RTP.