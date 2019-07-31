Эвра четыре месяца играл с курицей в бутсе

Патрис Эвра Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, как несколько месяцев играл с сырой курицей в одной из своих бутс.

Напомним, накануне Эвра объявил о завершении игровой карьеры. Главные успехи Патриса в футболе были связаны с "Юнайтед", однако переезд на "Олд Траффорд" из "Монако" мог бы и не случиться, если бы не оригинальное решение, на которое согласился француз после травмы.

"Люди вспоминают о финале Лиги Чемпионов 2004 года, но лично для меня самая безумная часть моей карьеры имеет отношение к "Монако", когда я вернулся после матча молодежной сборной Франции".

"Соперник наступил на мою стопу и сильно ее повредил. В госпитале я сказал главному тренеру "Монако": "Мне слишком больно. Я не могу играть. Я даже не могу ходить!"

"Однако команда нуждалась во мне, и доктора пробовали все, чтобы унять мою боль. Ничего не работало. Тогда один из работников клуба сказал мне: "Почему ты просто не последуешь старой школе?"

"Каждый воскликнул: "Что ты имеешь ввиду?" Он объяснил: "Просто подложи кусочек курицы в бутсу".

"Это звучало безумно, но я открытая личность. Поэтому я отправился к своему местному мяснику. Мясник сказал: "Чего ты хочешь?" Я ответил: "Кусочек курицы, но очень тонкий". Он сказал: "Тонкий? Насколько?" Я ответил: "Я собираюсь поместить его в свою бутсу".

"Он лишь засмеялся, но я вернулся домой с курицей. Затем я заказал новые бутсы: одну размера 42.5, другую размера 44. Я попробовал пасовать мяч. Ощущение было нормальным. Больно, но терпимо".

"Поэтому все закончилось тем, что я играл с курицей в бутсе на протяжении четырех месяцев. Я не тренировался с ней — моя мама никогда бы не простила мне порчу еды — но перед каждым матчем я навещал своего мясника, который говорил: "Доброе утро, Патрис. Тебе как обычно?"

"Курица позволила мне играть так хорошо, что в январе 2006 я перешел в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Эвра The Players' Tribune.


Метки Манчестер Юнайтед, Монако, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1580

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 31.07.2019 15:50 # hammersmith
    занимательный факт, что с хуем во рту он играл гораздо дольше

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  2. frankylamp 31.07.2019 15:27 # frankylamp
    гений, пять титулов апл ему

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  3. gerrard08 31.07.2019 15:26 # gerrard08
    типикал манко-деблоид

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  4. vyrentz 31.07.2019 15:24 # vyrentz
    Там пол рашки молецца за пожары)))) а они смеются с чемпиона мира за его заскоки.

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  5. funkyfresh 31.07.2019 15:17 # funkyfresh
    ну что за топ дебилойд

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  6. melwood-lfc 31.07.2019 15:14 # melwood-lfc
    ну что за далбаеб прости господи

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  7. iskander8sg 31.07.2019 15:12 # iskander8sg
    Живадёр несчастный

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  8. selfish 31.07.2019 15:11 # selfish
    Ну что за топарь!

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  9. lampard78 31.07.2019 15:10 # lampard78
    Гений, блд!)

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  10. hollyyy 31.07.2019 15:10 # hollyyy
    Перевод уровня Бог.

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  11. jack-willsher 31.07.2019 15:09 # jack-willsher
    этой курицей был бобби чарльтон

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  12. anabanana94 31.07.2019 15:05 # anabanana94
    ХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХХЕХЕХЕХЕХЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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