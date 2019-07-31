Эвра четыре месяца играл с курицей в бутсе

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, как несколько месяцев играл с сырой курицей в одной из своих бутс.

Напомним, накануне Эвра объявил о завершении игровой карьеры. Главные успехи Патриса в футболе были связаны с "Юнайтед", однако переезд на "Олд Траффорд" из "Монако" мог бы и не случиться, если бы не оригинальное решение, на которое согласился француз после травмы.



"Люди вспоминают о финале Лиги Чемпионов 2004 года, но лично для меня самая безумная часть моей карьеры имеет отношение к "Монако", когда я вернулся после матча молодежной сборной Франции".



"Соперник наступил на мою стопу и сильно ее повредил. В госпитале я сказал главному тренеру "Монако": "Мне слишком больно. Я не могу играть. Я даже не могу ходить!"



"Однако команда нуждалась во мне, и доктора пробовали все, чтобы унять мою боль. Ничего не работало. Тогда один из работников клуба сказал мне: "Почему ты просто не последуешь старой школе?"



"Каждый воскликнул: "Что ты имеешь ввиду?" Он объяснил: "Просто подложи кусочек курицы в бутсу".



"Это звучало безумно, но я открытая личность. Поэтому я отправился к своему местному мяснику. Мясник сказал: "Чего ты хочешь?" Я ответил: "Кусочек курицы, но очень тонкий". Он сказал: "Тонкий? Насколько?" Я ответил: "Я собираюсь поместить его в свою бутсу".



"Он лишь засмеялся, но я вернулся домой с курицей. Затем я заказал новые бутсы: одну размера 42.5, другую размера 44. Я попробовал пасовать мяч. Ощущение было нормальным. Больно, но терпимо".



"Поэтому все закончилось тем, что я играл с курицей в бутсе на протяжении четырех месяцев. Я не тренировался с ней — моя мама никогда бы не простила мне порчу еды — но перед каждым матчем я навещал своего мясника, который говорил: "Доброе утро, Патрис. Тебе как обычно?"



"Курица позволила мне играть так хорошо, что в январе 2006 я перешел в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Эвра The Players' Tribune.