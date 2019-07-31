Эвра четыре месяца играл с курицей в бутсе
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, как несколько месяцев играл с сырой курицей в одной из своих бутс.
Напомним, накануне Эвра объявил о завершении игровой карьеры. Главные успехи Патриса в футболе были связаны с "Юнайтед", однако переезд на "Олд Траффорд" из "Монако" мог бы и не случиться, если бы не оригинальное решение, на которое согласился француз после травмы.
"Люди вспоминают о финале Лиги Чемпионов 2004 года, но лично для меня самая безумная часть моей карьеры имеет отношение к "Монако", когда я вернулся после матча молодежной сборной Франции".
"Соперник наступил на мою стопу и сильно ее повредил. В госпитале я сказал главному тренеру "Монако": "Мне слишком больно. Я не могу играть. Я даже не могу ходить!"
"Однако команда нуждалась во мне, и доктора пробовали все, чтобы унять мою боль. Ничего не работало. Тогда один из работников клуба сказал мне: "Почему ты просто не последуешь старой школе?"
"Каждый воскликнул: "Что ты имеешь ввиду?" Он объяснил: "Просто подложи кусочек курицы в бутсу".
"Это звучало безумно, но я открытая личность. Поэтому я отправился к своему местному мяснику. Мясник сказал: "Чего ты хочешь?" Я ответил: "Кусочек курицы, но очень тонкий". Он сказал: "Тонкий? Насколько?" Я ответил: "Я собираюсь поместить его в свою бутсу".
"Он лишь засмеялся, но я вернулся домой с курицей. Затем я заказал новые бутсы: одну размера 42.5, другую размера 44. Я попробовал пасовать мяч. Ощущение было нормальным. Больно, но терпимо".
"Поэтому все закончилось тем, что я играл с курицей в бутсе на протяжении четырех месяцев. Я не тренировался с ней — моя мама никогда бы не простила мне порчу еды — но перед каждым матчем я навещал своего мясника, который говорил: "Доброе утро, Патрис. Тебе как обычно?"
"Курица позволила мне играть так хорошо, что в январе 2006 я перешел в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Эвра The Players' Tribune.
31.07.2019 15:00
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занимательный факт, что с хуем во рту он играл гораздо дольше
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гений, пять титулов апл ему
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типикал манко-деблоид
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Там пол рашки молецца за пожары)))) а они смеются с чемпиона мира за его заскоки.
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ну что за топ дебилойд
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ну что за далбаеб прости господи
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Живадёр несчастный
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Ну что за топарь!
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Гений, блд!)
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Перевод уровня Бог.
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этой курицей был бобби чарльтон
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ХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХЕХХЕХЕХЕХЕХЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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