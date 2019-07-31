МЮ никак не может договориться с "Лестером" по Магуайру

Переход защитника "Лестера" Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" по-прежнему находится под большим вопросом из-за существенных разногласий двух клубов.

На данный момент последнее предложение "красных дьяволов" о покупке Магуайра составляет только 70 миллионов фунтов, что совершенно не устраивает "лис".



По информации The Telegraph, "Лестер" хочет получить за свою звезду 85 млн. фунтов плюс 5 млн. в виде бонусов. Такого рода цена сделала бы Харри самым дорогим защитником в мире.



Утверждается, что "Лестер" еще в мае уведомил "Юнайтед" и "Манчестер Сити" о том, что установленная за 26-летнего англичанина цена изменена не будет. "Лисы" комфортно себя чувствуют в этой ситуации — у Магуайра есть долгосрочный контракт, и Харри не порывается во что бы то ни стало уйти.



Таким образом, эта сага рискует продлиться до самого трансферного дедлайна на следующей неделе. Четко обозначив свою позицию, "Лестер" поставил "Юнайтед" перед выбором: или переплатить и получить игрока, или остаться ни с чем.