МЮ никак не может договориться с "Лестером" по Магуайру

Харри Магуайр Переход защитника "Лестера" Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" по-прежнему находится под большим вопросом из-за существенных разногласий двух клубов.

На данный момент последнее предложение "красных дьяволов" о покупке Магуайра составляет только 70 миллионов фунтов, что совершенно не устраивает "лис".

По информации The Telegraph, "Лестер" хочет получить за свою звезду 85 млн. фунтов плюс 5 млн. в виде бонусов. Такого рода цена сделала бы Харри самым дорогим защитником в мире.

Утверждается, что "Лестер" еще в мае уведомил "Юнайтед" и "Манчестер Сити" о том, что установленная за 26-летнего англичанина цена изменена не будет. "Лисы" комфортно себя чувствуют в этой ситуации — у Магуайра есть долгосрочный контракт, и Харри не порывается во что бы то ни стало уйти.

Таким образом, эта сага рискует продлиться до самого трансферного дедлайна на следующей неделе. Четко обозначив свою позицию, "Лестер" поставил "Юнайтед" перед выбором: или переплатить и получить игрока, или остаться ни с чем.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1447

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  1. lampard78 31.07.2019 15:11 # lampard78
    Похоже, Лестер свой вагон денег всё-таки выморозит.

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  2. sausage 31.07.2019 15:01 # sausage
    Борьба за Магуайра - борьба за 6-е, а то и за 5-е место)

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  3. sirias 31.07.2019 14:36 # sirias
    За бревно какое то дохуя просят Туанзебе справиться

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  4. mancunia-planet 31.07.2019 14:22 # mancunia-planet
    Лесистер вобще охуел бл, как чемпионами стали, полюбому трансфер состоится! Тем более Байи вылетел. Магуайр-Линделеф пара цз будет

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  5. largo-winch 31.07.2019 14:20 # largo-winch
    Или платите или валите! Позорники!

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  6. quavo 31.07.2019 14:19 # quavo
    Альтернатив что ли нет? гондурасы

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  7. electric 31.07.2019 14:14 # electric
    ЛОЛита!

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