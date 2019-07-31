"Арсенал" договаривается о продаже Косьелни в "Ренн"

"Арсенал" ведет переговоры с "Ренном" о продаже своего капитана Лорана Косьелни во французский клуб.

Косьелни фактически поставил крест на своей карьере в лондонском клубе, отказавшись поехать с "канонирами" в предсезонное турне по Америке ранее в июле.



В данный момент Лоран все еще отстранен от первой команды и поддерживает форму с резервом "Арсенала". Руководство же клуба пытается организовать отъезд Косьелни с "Эмирейтс".



По информации Daily Mirror, "Ренн" уже согласовал условия личного контракта с 33-летним защитником, а теперь отправил свою делегацию в Лондон на переговоры с "Арсеналом".



В идеале "Ренн" хотел бы подписать Косьелни свободным агентом, однако "канониры" не желают расторгать контракт с Лораном и хотят получить свою компенсацию.