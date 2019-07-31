Светская хроника за среду
"Эвертон" проигрывает борьбу "Зениту" за Малкома. "Арсенал" стал ближе к покупке Кирана Тирни. Жозе Моуриньо открыт к возвращению в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Реал" не хочет продавать вингера Гарета Бэйлу кому-либо из своих конкурентов по Лиге Чемпионов. (Sky Sports)
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в защитнике "Барселоны" Самюэле Умтити. (Le 10 Sport)
"Ювентус" готов предложить 10 миллионов фунтов плюс нападающих Пауло Дибалу и Марио Манджукича за Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед". (The Sun)
"Арсенал" совершил прорыв в переговорах о покупке защитника "Селтика" Кирана Тирни. (Metro)
"Арсенал" и "Селтик" интересуются голкипером "Ньюкасла" и молодежной сборной Англии Фредди Вудманом. (The Chronicle)
"Амьен" отклонил предложение "Ньюкасла" в 4.5 млн. фунтов о покупке защитника Эмиля Крафта. (The Sun)
"Эвертон" договорится о покупке защитника "Майнца" Жан-Филиппа Гбамена в ближайшие 24 часа. (Daily Express)
"Эвертон" предложил 40 млн. фунтов за вингера "Барселоны" Малкома. (Diario Sport)
Однако Малком, судя по всему, перейдет в "Зенит". (Daily Mail)
"Астон Вилла" лидирует в борьбе за вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (Daily Star)
Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж ведет переговоры с "Трабзонспором". (Daily Mirror)
Перехватить Уилсона попытается "Борнмут", предложив 25 млн. фунтов. (The Sun)
"Бернли" надеется подписать экс-защитника "Челси" Гари Кэхилла свободным агентом. (The Sun)
"Рома" до сих пор сохраняет интерес к защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду. (Daily Mirror)
Другое
Экс-главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу. (Manchester Evening News)
Полузащитник "Борнмута" Дэн Гослинг пропустит три месяца с травмой бедра. (Sky Sports)
В товарищеском матче против "Юнайтед" за "Кристиансунн" дебютировал сын Оле Гуннара Сульшера. (Daily Mail)
31.07.2019 12:00
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Последние комментарии:
"Ювентус" готов предложить 10 миллионов фунтов плюс нападающих Пауло Дибалу и Марио Манджукича за Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед". (The Sun)
просто ржу в голос)) влажные мечты адептов помойки
(ответить)
Эу, пенсы! Помогите Даше найти (около)топчиков, которых подписал в это ТО, футбольный клуб Челси..
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норм так мату-хазара развели. и обосрали. и в жеппу вые6али, и бабло за это получили
(ответить)
Кто придумал Пошлую Молли и почему малолетки начали слушать это нонстопом в конце 2019
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здарова подфорварды.
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C'Mon Leicester City!
(ответить)
Топ тренеры по мнению Фапла:
1 Шарлатан
2 Пакет
3 Юра
4 Беня
5 Пеллегрини
6 Эмери
19 Срульшер
20 Лемпс
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"Ювентус" готов предложить 10 миллионов фунтов плюс нападающих Пауло Дибалу и Марио Манджукича за Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед". (The Sun)
Тут либо ЗаСцан очередную поеботу высрал, либо Турин говна сушеного обкурился.
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Рассказывал сейчас коллега на работе:
Взял он короче двух хохлов - батраков, чтобы они ему в саду газон подстригли. Работа не пыльная, на улице тепло, в доме еды им оставил. Приезжает на следующий день день, один хохол в говно пьяный в доме спит, второго найти не могут до сих пор. Мало того, что они бухали, а не работали, так спиздили телек и ещё насрали мимо унитаза.
Вот вам и эуропейцы свободные.
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Миха, блет, где новость про письмо болел глейзерам? В топах свитера, епт, а ты даже жопу не почесал, бездельник!!!
https://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/man-utd-news-glazer-out-protest-open-letter-five-key-questions-a9025626.html
#FiveKeyQuestions
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Гг сиризли подписали Пепе.
Сук, такого топарика не забрали, хотя могли на изи оформить
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покупка Малкома за дорого - это лютейший шквар
ЭВе плиз приобрети!
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