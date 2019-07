Светская хроника за среду

"Эвертон" проигрывает борьбу "Зениту" за Малкома. "Арсенал" стал ближе к покупке Кирана Тирни. Жозе Моуриньо открыт к возвращению в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Реал" не хочет продавать вингера Гарета Бэйлу кому-либо из своих конкурентов по Лиге Чемпионов. (Sky Sports)



"Манчестер Юнайтед" заинтересован в защитнике "Барселоны" Самюэле Умтити. (Le 10 Sport)



"Ювентус" готов предложить 10 миллионов фунтов плюс нападающих Пауло Дибалу и Марио Манджукича за Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед". (The Sun)



"Арсенал" совершил прорыв в переговорах о покупке защитника "Селтика" Кирана Тирни. (Metro)



"Арсенал" и "Селтик" интересуются голкипером "Ньюкасла" и молодежной сборной Англии Фредди Вудманом. (The Chronicle)



"Амьен" отклонил предложение "Ньюкасла" в 4.5 млн. фунтов о покупке защитника Эмиля Крафта. (The Sun)



"Эвертон" договорится о покупке защитника "Майнца" Жан-Филиппа Гбамена в ближайшие 24 часа. (Daily Express)



"Эвертон" предложил 40 млн. фунтов за вингера "Барселоны" Малкома. (Diario Sport)



Однако Малком, судя по всему, перейдет в "Зенит". (Daily Mail)



"Астон Вилла" лидирует в борьбе за вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (Daily Star)



Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж ведет переговоры с "Трабзонспором". (Daily Mirror)



Перехватить Уилсона попытается "Борнмут", предложив 25 млн. фунтов. (The Sun)



"Бернли" надеется подписать экс-защитника "Челси" Гари Кэхилла свободным агентом. (The Sun)



"Рома" до сих пор сохраняет интерес к защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду. (Daily Mirror)



Другое



Экс-главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу. (Manchester Evening News)



Полузащитник "Борнмута" Дэн Гослинг пропустит три месяца с травмой бедра. (Sky Sports)



В товарищеском матче против "Юнайтед" за "Кристиансунн" дебютировал сын Оле Гуннара Сульшера. (Daily Mail)