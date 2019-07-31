Светская хроника за среду

Светская хроника "Эвертон" проигрывает борьбу "Зениту" за Малкома. "Арсенал" стал ближе к покупке Кирана Тирни. Жозе Моуриньо открыт к возвращению в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Реал" не хочет продавать вингера Гарета Бэйлу кому-либо из своих конкурентов по Лиге Чемпионов. (Sky Sports)

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в защитнике "Барселоны" Самюэле Умтити. (Le 10 Sport)

"Ювентус" готов предложить 10 миллионов фунтов плюс нападающих Пауло Дибалу и Марио Манджукича за Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед". (The Sun)

"Арсенал" совершил прорыв в переговорах о покупке защитника "Селтика" Кирана Тирни. (Metro)

"Арсенал" и "Селтик" интересуются голкипером "Ньюкасла" и молодежной сборной Англии Фредди Вудманом. (The Chronicle)

"Амьен" отклонил предложение "Ньюкасла" в 4.5 млн. фунтов о покупке защитника Эмиля Крафта. (The Sun)

"Эвертон" договорится о покупке защитника "Майнца" Жан-Филиппа Гбамена в ближайшие 24 часа. (Daily Express)

"Эвертон" предложил 40 млн. фунтов за вингера "Барселоны" Малкома. (Diario Sport)

Однако Малком, судя по всему, перейдет в "Зенит". (Daily Mail)

"Астон Вилла" лидирует в борьбе за вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (Daily Star)

Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж ведет переговоры с "Трабзонспором". (Daily Mirror)

Перехватить Уилсона попытается "Борнмут", предложив 25 млн. фунтов. (The Sun)

"Бернли" надеется подписать экс-защитника "Челси" Гари Кэхилла свободным агентом. (The Sun)

"Рома" до сих пор сохраняет интерес к защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду. (Daily Mirror)

Другое

Экс-главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу. (Manchester Evening News)

Полузащитник "Борнмута" Дэн Гослинг пропустит три месяца с травмой бедра. (Sky Sports)

В товарищеском матче против "Юнайтед" за "Кристиансунн" дебютировал сын Оле Гуннара Сульшера. (Daily Mail)


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Автор mihajlo   

Дата 31.07.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 3309

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Последние комментарии:




  1. frisby 31.07.2019 13:10 # frisby
    "Ювентус" готов предложить 10 миллионов фунтов плюс нападающих Пауло Дибалу и Марио Манджукича за Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед". (The Sun)
    просто ржу в голос)) влажные мечты адептов помойки

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  2. bushwacka 31.07.2019 13:08 # bushwacka
    Эу, пенсы! Помогите Даше найти (около)топчиков, которых подписал в это ТО, футбольный клуб Челси..

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  3. narcot 31.07.2019 13:07 # narcot
    норм так мату-хазара развели. и обосрали. и в жеппу вые6али, и бабло за это получили

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  4. chronicle 31.07.2019 13:05 # chronicle
    Кто придумал Пошлую Молли и почему малолетки начали слушать это нонстопом в конце 2019

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  5. mancityman 31.07.2019 12:57 # mancityman
    '

    https://pp.userapi.com/c849132/v849132546/f161c/-aWe9UXNwe0.jpg

    (ответить)

  6. scholes18 31.07.2019 12:51 # scholes18
    здарова подфорварды.

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  7. largo-winch 31.07.2019 12:50 # largo-winch
    C'Mon Leicester City!

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  8. rj1992 31.07.2019 12:41 # rj1992
    Топ тренеры по мнению Фапла:
    1 Шарлатан
    2 Пакет
    3 Юра
    4 Беня
    5 Пеллегрини
    6 Эмери
    19 Срульшер
    20 Лемпс

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  9. bushwacka 31.07.2019 12:32 # bushwacka
    "Ювентус" готов предложить 10 миллионов фунтов плюс нападающих Пауло Дибалу и Марио Манджукича за Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед". (The Sun)

    Тут либо ЗаСцан очередную поеботу высрал, либо Турин говна сушеного обкурился.

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  10. mata-hazard 31.07.2019 12:31 # mata-hazard
    Рассказывал сейчас коллега на работе:
    Взял он короче двух хохлов - батраков, чтобы они ему в саду газон подстригли. Работа не пыльная, на улице тепло, в доме еды им оставил. Приезжает на следующий день день, один хохол в говно пьяный в доме спит, второго найти не могут до сих пор. Мало того, что они бухали, а не работали, так спиздили телек и ещё насрали мимо унитаза.
    Вот вам и эуропейцы свободные.

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  11. imf-tau 31.07.2019 12:29 # imf-tau
    Миха, блет, где новость про письмо болел глейзерам? В топах свитера, епт, а ты даже жопу не почесал, бездельник!!!

    https://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/man-utd-news-glazer-out-protest-open-letter-five-key-questions-a9025626.html

    #FiveKeyQuestions

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  12. beatles-red 31.07.2019 12:08 # beatles-red
    Гг сиризли подписали Пепе.
    Сук, такого топарика не забрали, хотя могли на изи оформить

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  13. gidro-met 31.07.2019 12:03 # gidro-met
    покупка Малкома за дорого - это лютейший шквар

    ЭВе плиз приобрети!

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