Почеттино: "Клуб должен изменить мой титул"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что клуб должен изменить его титул, потому что он более не имеет никакого влияния на трансферную политику "шпор".

За неделю с небольшим до старта нового сезона "Тоттенхэм" может похвастать лишь двумя новичками, причем один из них, Джек Кларк, сразу же вернулся в "Лидс" на правах аренды.



По мнению Почеттино, это не соответствует тому, что его официальный титул звучит как "менеджер". Маурисио чувствует себя "главным тренером", который молча работает с теми игроками, которых ему дают.



"Я в этих вопросах не главный, и я ничего не знаю, что происходит с моими игроками. Я лишь тренирую их и пытаюсь выжимать из них максимум".



"Покупка или продажа игроков, новые контракты — думаю, такие вещи не в моих руках, а в руках Даниэля Леви. В данный момент я просто управляю командой, стараясь делать это как можно лучше".



"Клуб должен изменить мой титул, разве нет? Моя работа сейчас — тренировать команду. Это вопрос не ко мне, а к клубу. Возможно, они должны изменить мой титул".



"Я уже говорил вам прежде, что не я принимаю решения по отдельным игрокам. Конечно, я босс в вопросах насчет стратегии игры, тренировок, настроя и философии, но остальное — не мое. Сегодня я ощущаю себя главным тренером", — цитирует Почеттино Evening Standard.