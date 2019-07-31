Почеттино: "Клуб должен изменить мой титул"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что клуб должен изменить его титул, потому что он более не имеет никакого влияния на трансферную политику "шпор".
За неделю с небольшим до старта нового сезона "Тоттенхэм" может похвастать лишь двумя новичками, причем один из них, Джек Кларк, сразу же вернулся в "Лидс" на правах аренды.
По мнению Почеттино, это не соответствует тому, что его официальный титул звучит как "менеджер". Маурисио чувствует себя "главным тренером", который молча работает с теми игроками, которых ему дают.
"Я в этих вопросах не главный, и я ничего не знаю, что происходит с моими игроками. Я лишь тренирую их и пытаюсь выжимать из них максимум".
"Покупка или продажа игроков, новые контракты — думаю, такие вещи не в моих руках, а в руках Даниэля Леви. В данный момент я просто управляю командой, стараясь делать это как можно лучше".
"Клуб должен изменить мой титул, разве нет? Моя работа сейчас — тренировать команду. Это вопрос не ко мне, а к клубу. Возможно, они должны изменить мой титул".
"Я уже говорил вам прежде, что не я принимаю решения по отдельным игрокам. Конечно, я босс в вопросах насчет стратегии игры, тренировок, настроя и философии, но остальное — не мое. Сегодня я ощущаю себя главным тренером", — цитирует Почеттино Evening Standard.
31.07.2019 11:00
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Последние комментарии:
Как же он заебал ныть
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в любом клубе есть свои леви или покеты.
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Пакет - красава, любой клуб мира хотел бы видеть его у себя, талантище...
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Готов скинуть все свое бабло незначительное если это хоть как поможет, с миру по нитке и желание Почеттино будет сделано! Только не уходи ВОЖДЬ!
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Ясно, след летом ждем топа
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Почеттино должен чувствовать себя нужным, он по сути романтик, нужна свобода действий, Леви должен прислушиваться, я думаю так оно и будет, Почеттино и Тоттенхэм - одно целое COYS!!!!!!!!!!
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Гони в МЮ, там тебе накупят всех и вся)))
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Родной, с колгана жидяре, в МЮ будешь топ менеджером!
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Бедняга, уже третий год вывозит с единым составом. Это уже не смешно, хотелось бы посмотреть на ТТХ с укомплектованным составом или на Почеттино без ТТХ.
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