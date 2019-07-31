Почеттино: "Клуб должен изменить мой титул"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что клуб должен изменить его титул, потому что он более не имеет никакого влияния на трансферную политику "шпор".

За неделю с небольшим до старта нового сезона "Тоттенхэм" может похвастать лишь двумя новичками, причем один из них, Джек Кларк, сразу же вернулся в "Лидс" на правах аренды.

По мнению Почеттино, это не соответствует тому, что его официальный титул звучит как "менеджер". Маурисио чувствует себя "главным тренером", который молча работает с теми игроками, которых ему дают.

"Я в этих вопросах не главный, и я ничего не знаю, что происходит с моими игроками. Я лишь тренирую их и пытаюсь выжимать из них максимум".

"Покупка или продажа игроков, новые контракты — думаю, такие вещи не в моих руках, а в руках Даниэля Леви. В данный момент я просто управляю командой, стараясь делать это как можно лучше".

"Клуб должен изменить мой титул, разве нет? Моя работа сейчас — тренировать команду. Это вопрос не ко мне, а к клубу. Возможно, они должны изменить мой титул".

"Я уже говорил вам прежде, что не я принимаю решения по отдельным игрокам. Конечно, я босс в вопросах насчет стратегии игры, тренировок, настроя и философии, но остальное — не мое. Сегодня я ощущаю себя главным тренером", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2019 11:00

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  1. mixmaster 31.07.2019 13:09 # mixmaster
    Как же он заебал ныть

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  2. manutd-20champ 31.07.2019 12:30 # manutd-20champ
    в любом клубе есть свои леви или покеты.

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  3. urmat 31.07.2019 11:50 # urmat
    Пакет - красава, любой клуб мира хотел бы видеть его у себя, талантище...

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  4. anabanana94 31.07.2019 11:32 # anabanana94
    Готов скинуть все свое бабло незначительное если это хоть как поможет, с миру по нитке и желание Почеттино будет сделано! Только не уходи ВОЖДЬ!

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  5. rj1992 31.07.2019 11:32 # rj1992
    Ясно, след летом ждем топа

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  6. anabanana94 31.07.2019 11:28 # anabanana94
    Почеттино должен чувствовать себя нужным, он по сути романтик, нужна свобода действий, Леви должен прислушиваться, я думаю так оно и будет, Почеттино и Тоттенхэм - одно целое COYS!!!!!!!!!!

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  7. arhangel777 31.07.2019 11:07 # arhangel777
    Гони в МЮ, там тебе накупят всех и вся)))

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  8. quavo 31.07.2019 11:05 # quavo
    Родной, с колгана жидяре, в МЮ будешь топ менеджером!

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  9. glorfindel 31.07.2019 11:05 # glorfindel
    Бедняга, уже третий год вывозит с единым составом. Это уже не смешно, хотелось бы посмотреть на ТТХ с укомплектованным составом или на Почеттино без ТТХ.

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