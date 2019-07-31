Мойзе Кин отказал "Арсеналу"

Ради перехода в "Эвертон" нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин отверг интерес "Арсенала".

Напомним, накануне стало известно, что "Эвертон" достиг договоренности с "Ювентусом" относительно трансфера Кина стоимостью 27.5 млн. фунтов плюс бонусы.



Уже в среду 19-летний игрок сборной Италии должен прилететь в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и присоединиться к команде Марку Силвы.



Издание Daily Mail, первым сообщившее о предстоящем переходе Кина к "ирискам", в эксклюзивном материале утверждает, что у Мойзе был еще один вариант — с "Арсеналом".



"Канониры" и их главный тренер Унаи Эмери пытались перехватить талантливого игрока, установив контакт как с "Ювентусом", так и с агентом Мино Райолой, представляющим интересы Кина.



Однако Мойзе отверг интерес "Арсенала", поскольку не смог бы рассчитывать там на регулярную игровую практику из-за конкуренции со стороны Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Лакасетта. Кин уверен, что в "Эвертоне" его шансы на место в старте будут выше.