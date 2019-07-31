Мойзе Кин отказал "Арсеналу"
Ради перехода в "Эвертон" нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин отверг интерес "Арсенала".
Напомним, накануне стало известно, что "Эвертон" достиг договоренности с "Ювентусом" относительно трансфера Кина стоимостью 27.5 млн. фунтов плюс бонусы.
Уже в среду 19-летний игрок сборной Италии должен прилететь в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и присоединиться к команде Марку Силвы.
Издание Daily Mail, первым сообщившее о предстоящем переходе Кина к "ирискам", в эксклюзивном материале утверждает, что у Мойзе был еще один вариант — с "Арсеналом".
"Канониры" и их главный тренер Унаи Эмери пытались перехватить талантливого игрока, установив контакт как с "Ювентусом", так и с агентом Мино Райолой, представляющим интересы Кина.
Однако Мойзе отверг интерес "Арсенала", поскольку не смог бы рассчитывать там на регулярную игровую практику из-за конкуренции со стороны Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Лакасетта. Кин уверен, что в "Эвертоне" его шансы на место в старте будут выше.
31.07.2019 09:00
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Последние комментарии:
дейли мэйл вы там серьезно? Арсенал напов солить что ли будет? Обама, Лака, Мартинелли, Нкетиа, Пепе и остальные, накой еще этот Кин не всрался
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само собой лучше нихуя не делать в дубле лфк
чем конкурировать за 6 место
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красава
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Да нахуй ты нужен.
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хоть кто-то из футболистов еще пользуется мозгом, похвально
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