Мойзе Кин отказал "Арсеналу"

Мойзе Кин Ради перехода в "Эвертон" нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин отверг интерес "Арсенала".

Напомним, накануне стало известно, что "Эвертон" достиг договоренности с "Ювентусом" относительно трансфера Кина стоимостью 27.5 млн. фунтов плюс бонусы.

Уже в среду 19-летний игрок сборной Италии должен прилететь в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и присоединиться к команде Марку Силвы.

Издание Daily Mail, первым сообщившее о предстоящем переходе Кина к "ирискам", в эксклюзивном материале утверждает, что у Мойзе был еще один вариант — с "Арсеналом".

"Канониры" и их главный тренер Унаи Эмери пытались перехватить талантливого игрока, установив контакт как с "Ювентусом", так и с агентом Мино Райолой, представляющим интересы Кина.

Однако Мойзе отверг интерес "Арсенала", поскольку не смог бы рассчитывать там на регулярную игровую практику из-за конкуренции со стороны Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Лакасетта. Кин уверен, что в "Эвертоне" его шансы на место в старте будут выше.


Метки Арсенал, Кин, Эвертон, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1022

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 31.07.2019 10:09 # mixmaster
    дейли мэйл вы там серьезно? Арсенал напов солить что ли будет? Обама, Лака, Мартинелли, Нкетиа, Пепе и остальные, накой еще этот Кин не всрался

    (ответить)

  2. blackdreamer 31.07.2019 09:49 # blackdreamer
    само собой лучше нихуя не делать в дубле лфк
    чем конкурировать за 6 место

    (ответить)

  3. shinigami 31.07.2019 09:47 # shinigami
    красава

    (ответить)

  4. tot35 31.07.2019 09:12 # tot35
    Да нахуй ты нужен.

    (ответить)

  5. reams 31.07.2019 09:07 # reams
    хоть кто-то из футболистов еще пользуется мозгом, похвально

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: