"Юнайтед" и "Ювентус" договорились об обмене Лукаку на Дибалу
"Манчестер Юнайтед" договорился с "Ювентусом" об обмене Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу.
Лишь накануне сообщалось, что переговоры двух клубов об обмене нападающими находятся в зачаточной стадии, однако сейчас Sky Sports утверждает, что компромисс уже найден.
Таким образом, Лукаку отправится в Турин в обмен на Дибалу, как только "красные дьяволы" сумеют убедить 25-летнего игрока сборной Аргентины присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.
"Я здесь не для того, чтобы разговаривать о каких-либо слухах или спекуляциях насчет игроков из других команд. Как я уже говорил прежде, мы работает над одним-двумя вариантами".
"До старта лиги еще 10 дней, и я надеюсь, мы сможем объявить об одном-двух новичках", — сообщил Сульшер после минимальной победы в товарищеском матче над "Кристиансунном".
По слухам, агент Дибалы уже прибыл в Лондон на переговоры с "Юнайтед". Изначально Пауло совсем не желал покидать Турин, однако решительный настрой "Ювентуса" от него избавиться заставил аргентинца пересмотреть свою позицию.
Добавим, что отпуск Дибалы был сдвинут из-за участия в Кубке Америки. Пауло должен вернуться к тренировкам в четверг и теперь может прилететь сразу в Манчестер, если сумеет быстро договориться с "дьяволами".
31.07.2019 08:00
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Последние комментарии:
Ну что подхуемсосы всех мастей, нравится вам болты глотать?
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Норм подфорвард, но вряд ли для МЮ. Настораживает тема, что не хочет уходить из Юве, своей зоны комфорта. Как бы что-то типа истории с Моратой не случилось с этим теплолюбивым парнем.
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современный футбол вообще в гавно скатывается, уровень топов через пару лет упадёт до среднего, золотая эра 2005-2010 рип. Сотни топарей лютых во всех лигах, а сейчас гавнари вроде дибалы покпа озора жирного
(ответить)
По мне так Дибала только распиареный парень среднего калибра!
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Хороший обмен будет
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сколько лет уже он в подающих надежды леол. Имей он хоть половину таланта Месси, Юве не стал бы его менять. Если согласны даже на обмен - значит гуавно среднего уровня
(ответить)
Парни давайте будем немного подвоспитаннее?
(ответить)
Подвоспитаннее*
(ответить)
Интересно Дибала настолько тупой или у него окажется мозг чтоб не похерить окончательно карьеру.
(ответить)
Там один золупенец (онли--ливерпуль) велосипед приобрел о котором с НГ аж мечтал, давайте предположительно обдумаем, что бы он мог с ним делать?
Мои варианты:
1. Навещать свою Мамку в доме пристарелых
2. Тушить пожар в Сибири.
3. Крутить педали пока пизды не дали
4. Эмигрировать в Зимбабве
(ответить)
Доброе утро, подсосиновики
(ответить)
Подфорвард.....
Настоящие тупой
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Привет подвротари
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здарова подскамы и подгейгуннеры!
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Почему-то мне кажется, что дибала пообщался с ди марией, и пойдёт по его стопам. Через год транзитом в другой клуб
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рэшфорд---мартиаль
------дибала-----
погба-------бруно
------матич--------
шов-магир--витя--паук
хеа
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пацаны, какая будет зарплата в случае перехода Дибалы в МЮ? Ваши прогнозы?
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400kk дымбале
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при поче ебошить будет, бляя уу
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2 бревна разных пород дерева. Названия пород поищите сами.
La verdad
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