"Юнайтед" и "Ювентус" договорились об обмене Лукаку на Дибалу

Пауло Дибала и Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" договорился с "Ювентусом" об обмене Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу.

Лишь накануне сообщалось, что переговоры двух клубов об обмене нападающими находятся в зачаточной стадии, однако сейчас Sky Sports утверждает, что компромисс уже найден.

Таким образом, Лукаку отправится в Турин в обмен на Дибалу, как только "красные дьяволы" сумеют убедить 25-летнего игрока сборной Аргентины присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.

"Я здесь не для того, чтобы разговаривать о каких-либо слухах или спекуляциях насчет игроков из других команд. Как я уже говорил прежде, мы работает над одним-двумя вариантами".

"До старта лиги еще 10 дней, и я надеюсь, мы сможем объявить об одном-двух новичках", — сообщил Сульшер после минимальной победы в товарищеском матче над "Кристиансунном".

По слухам, агент Дибалы уже прибыл в Лондон на переговоры с "Юнайтед". Изначально Пауло совсем не желал покидать Турин, однако решительный настрой "Ювентуса" от него избавиться заставил аргентинца пересмотреть свою позицию.

Добавим, что отпуск Дибалы был сдвинут из-за участия в Кубке Америки. Пауло должен вернуться к тренировкам в четверг и теперь может прилететь сразу в Манчестер, если сумеет быстро договориться с "дьяволами".


Метки Дибала, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 4287

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 31.07.2019 10:10 # anabanana94
    Ну что подхуемсосы всех мастей, нравится вам болты глотать?

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  2. sausage 31.07.2019 10:08 # sausage
    Норм подфорвард, но вряд ли для МЮ. Настораживает тема, что не хочет уходить из Юве, своей зоны комфорта. Как бы что-то типа истории с Моратой не случилось с этим теплолюбивым парнем.

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  3. alexminck 31.07.2019 09:45 # alexminck
    современный футбол вообще в гавно скатывается, уровень топов через пару лет упадёт до среднего, золотая эра 2005-2010 рип. Сотни топарей лютых во всех лигах, а сейчас гавнари вроде дибалы покпа озора жирного

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  4. chelsiukpro 31.07.2019 09:40 # chelsiukpro
    По мне так Дибала только распиареный парень среднего калибра!

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  5. whitecolor 31.07.2019 09:37 # whitecolor
    Хороший обмен будет

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  6. alexminck 31.07.2019 09:34 # alexminck
    сколько лет уже он в подающих надежды леол. Имей он хоть половину таланта Месси, Юве не стал бы его менять. Если согласны даже на обмен - значит гуавно среднего уровня

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  7. anabanana94 31.07.2019 09:33 # anabanana94
    Парни давайте будем немного подвоспитаннее?

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  8. zheka000000 31.07.2019 09:32 # zheka000000
    Подвоспитаннее*

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  9. gerrard08 31.07.2019 09:25 # gerrard08
    Интересно Дибала настолько тупой или у него окажется мозг чтоб не похерить окончательно карьеру.

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  10. anabanana94 31.07.2019 09:23 # anabanana94
    Там один золупенец (онли--ливерпуль) велосипед приобрел о котором с НГ аж мечтал, давайте предположительно обдумаем, что бы он мог с ним делать?
    Мои варианты:
    1. Навещать свою Мамку в доме пристарелых
    2. Тушить пожар в Сибири.
    3. Крутить педали пока пизды не дали
    4. Эмигрировать в Зимбабве

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  11. electric 31.07.2019 09:18 # electric
    Доброе утро, подсосиновики

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  12. fowler9 31.07.2019 09:16 # fowler9
    Подфорвард.....
    Настоящие тупой

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  13. zheka000000 31.07.2019 09:09 # zheka000000
    Привет подвротари

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  14. largo-winch 31.07.2019 08:57 # largo-winch
    здарова подскамы и подгейгуннеры!

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  15. jani-radari 31.07.2019 08:52 # jani-radari
    Почему-то мне кажется, что дибала пообщался с ди марией, и пойдёт по его стопам. Через год транзитом в другой клуб

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  16. quavo 31.07.2019 08:48 # quavo
    рэшфорд---мартиаль
    ------дибала-----
    погба-------бруно
    ------матич--------
    шов-магир--витя--паук
    хеа

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  17. anabanana94 31.07.2019 08:46 # anabanana94
    пацаны, какая будет зарплата в случае перехода Дибалы в МЮ? Ваши прогнозы?

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  18. chr1s8rown 31.07.2019 08:45 # chr1s8rown
    400kk дымбале

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  19. quavo 31.07.2019 08:39 # quavo
    при поче ебошить будет, бляя уу

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  20. electric 31.07.2019 08:38 # electric
    2 бревна разных пород дерева. Названия пород поищите сами.
    La verdad

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