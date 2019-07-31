"Юнайтед" и "Ювентус" договорились об обмене Лукаку на Дибалу

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Ювентусом" об обмене Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу.

Лишь накануне сообщалось, что переговоры двух клубов об обмене нападающими находятся в зачаточной стадии, однако сейчас Sky Sports утверждает, что компромисс уже найден.



Таким образом, Лукаку отправится в Турин в обмен на Дибалу, как только "красные дьяволы" сумеют убедить 25-летнего игрока сборной Аргентины присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.



"Я здесь не для того, чтобы разговаривать о каких-либо слухах или спекуляциях насчет игроков из других команд. Как я уже говорил прежде, мы работает над одним-двумя вариантами".



"До старта лиги еще 10 дней, и я надеюсь, мы сможем объявить об одном-двух новичках", — сообщил Сульшер после минимальной победы в товарищеском матче над "Кристиансунном".



По слухам, агент Дибалы уже прибыл в Лондон на переговоры с "Юнайтед". Изначально Пауло совсем не желал покидать Турин, однако решительный настрой "Ювентуса" от него избавиться заставил аргентинца пересмотреть свою позицию.



Добавим, что отпуск Дибалы был сдвинут из-за участия в Кубке Америки. Пауло должен вернуться к тренировкам в четверг и теперь может прилететь сразу в Манчестер, если сумеет быстро договориться с "дьяволами".