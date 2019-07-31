Шерингем советует "Юнайтед" продать Погба

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем призвал "красных дьяволов" продать полузащитника Поля Погба.

Собственными устами и устами своего агента Мино Райолы 26-летний француз дал ясно понять, что более не чувствует себя счастливым и хочет покинуть "Олд Траффорд".



Шерингем убежден, что главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру не нужно удерживать игрока, который может негативно повлиять на атмосферу в команде. Сколько бы ни предложил "Реал" за Поля, Тедди советует согласиться.



"Вообще говоря, Оле говорит правильные вещи насчет Погба. Он знает его со времен молодежной команды, но я просто думаю, что ему здесь не место".



"Он расстроил немало людей на "Олд Траффорд" своим поведением и настроем, и я думаю, для каждого, кому это не безразлично, было бы лучше, если бы он ушел. Думаю, ему нужно уйти".



"Если "Реал" предложит 100 или 150 миллионов фунтов, нужно отпустить его туда и использовать эти деньги, чтобы купить кого-нибудь, кто хочет выступать за "Манчестер Юнайтед" и показывать свои лучшие качества здесь", — цитирует Шерингема Daily Mail.