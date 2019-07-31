Шерингем советует "Юнайтед" продать Погба

Поль Погба Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем призвал "красных дьяволов" продать полузащитника Поля Погба.

Собственными устами и устами своего агента Мино Райолы 26-летний француз дал ясно понять, что более не чувствует себя счастливым и хочет покинуть "Олд Траффорд".

Шерингем убежден, что главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру не нужно удерживать игрока, который может негативно повлиять на атмосферу в команде. Сколько бы ни предложил "Реал" за Поля, Тедди советует согласиться.

"Вообще говоря, Оле говорит правильные вещи насчет Погба. Он знает его со времен молодежной команды, но я просто думаю, что ему здесь не место".

"Он расстроил немало людей на "Олд Траффорд" своим поведением и настроем, и я думаю, для каждого, кому это не безразлично, было бы лучше, если бы он ушел. Думаю, ему нужно уйти".

"Если "Реал" предложит 100 или 150 миллионов фунтов, нужно отпустить его туда и использовать эти деньги, чтобы купить кого-нибудь, кто хочет выступать за "Манчестер Юнайтед" и показывать свои лучшие качества здесь", — цитирует Шерингема Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Шерингем

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2019 07:00

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  1. osivori 31.07.2019 07:51 # osivori
    все верно сказал, надо было еще добавить, что покпа самый переоцененный игрок, как и чилиец, но который сам искренне верит в свое величие, типичный зазнавшийся середняк

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  2. xaktim 31.07.2019 07:21 # xaktim
    Абсолютно верно, этот дядька знает что такое МЮ.

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