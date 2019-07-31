Грин: "Кепа мог бы играть полузащитника"

Кепа Аррисабалага Бывший голкипер "Челси" Роб Грин считает, что его бывший одноклубник Кепа Аррисабалага мог бы играть центрального полузащитника.

Проведя минувший сезон третьим голкипером "синих" и не сыграв ни минуты, затем 39-летний Грин завершил игровую карьеру.

Благодаря тренировкам и наблюдениям со стороны Роберту удалось выяснить, чем игра вратарей его поколения уступает игре современных голкиперов.

"Главное различие — теперь от тебя ожидают, что ты умеешь начинать игру от обороны. Например, Кепа может отдать пас низом, правой ногой и левой ногой, он может сделать идеальный пас на открывание крайнего защитника по флангу".

"Когда он это делает, ты восхищаешься и думаешь про себя: "Он мог бы играть в центре полузащиты".

"Если вернуться к прежним временам и взять кого-нибудь вроде Бартеза из "Юнайтед", то он мог делать такие пасы на тренировках. Кепа это делает всегда и везде. Вилли Кабальеро тоже прекрасно начинает игры от обороны своими ногами".

"Этого ожидают от современных голкиперов, этому учат в академиях. Я же помню, что в мои времена еще не было запрета на передачи назад голкиперу. Это говорит о том, насколько я стар и как изменился футбол", — сообщил Грин BBC Radio 5.


Метки Аррисабалага, Грин, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 31.07.2019 06:42 # alexomck
    хуже точно не будет:)

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  2. iceteam 31.07.2019 06:26 # iceteam
    Он ещё и тренирует хорошо)

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  3. edvinman-utd 31.07.2019 06:06 # edvinman-utd
    И вообще тренировать

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