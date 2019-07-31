Эрик Байи пропустит четыре-пять месяцев

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи пропустит от четырех до пяти месяцев после перенесенной операции на колене.

Напомним, Байи лишь недавно вернулся после травмы колена, из-за которой он пропустил концовку прошлого сезона и поездку на Кубок Африки со сборной Кот-д'Ивуара.



В прошлый четверг во время товарищеского матча против "Тоттенхэма" в Шанхае колено снова подвело Эрика. 25-летний неудачно подвернул ногу и повредил мениск.



Повреждение оказалось настолько серьезным, что Байи потребовалась хирургическое вмешательство. Экс-игрок "Вильярреала" уже перенес операцию и теперь сможет выйти на поле только в конце календарного года, сообщает BBC.



Потеря Байи на столь длительный период может придать импульс переговорам "красных дьяволов" о покупке защитника "Лестера" Харри Магуайра. Пока "Юнайтед" не хочет платить запрашиваемые 80 миллионов фунтов.