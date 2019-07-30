Защитник Шкодран Мустафи не хочет уходить из "Арсенала", несмотря на готовность "канониров" от него избавиться.

В минувшем сезоне Мустафи показал себя весьма ненадежным защитником, совершив несколько грубых ляпов, и теперь главный тренер Унаи Эмери хочет от него избавиться.



По информации BBC, "Арсенал" контактирует с рядом клубом, заинтересованных в услугах Шкодрана, и даже готов рассмотреть предложения насчет аренды игрока сборной Германии.



При этом сам Мустафи уходить не хочет. 27-летний защитник комфортно себя чувствует на "Эмирейтс" и доволен тем, что может регулярно играть, несмотря на все свои провалы.



Тем временем, агент и отец Шкодрана опроверг слухи о переговорах с "Ромой".



"Это новость для меня. На самом деле мы не контактируем ни с "Ромой", ни с каким-либо другим итальянским клубом", — сообщил Куйтим Мустафи Romanews.