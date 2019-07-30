"Юнайтед" обсуждает обмен Лукаку на Дибалу
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене Ромелу Лукаку на нападающего туринцев Пауло Дибалу.
По информации BBC, в данный момент эти переговоры находятся в зачаточной стадии, и нет гарантий, что "красные дьяволы" сделают свое предложение по Дибале, как и нет гарантий, что Пауло захочет отправиться на "Олд Траффорд".
Зато известно, что "Ювентус" открыт к расставанию с 25-летним игроком сборной Аргентины, который забил 10 голов за клуб в прошлом сезоне и игра которого заметно потускнела после переезда в Турин Криштиану Роналду год назад.
Sky Sports в свою очередь сообщает, что агент Дибалы уже прибыл в Лондон, чтобы провести переговоры с "Юнайтед". Пауло хочет знать, какие условия ему готовы предложить и какую роль главный тренер Оле Гуннар Сульшер отводит ему в своей команде.
Если Дибала все-таки согласится перейти к "дьяволам", это позволит "Ювентусу" подписать Лукаку, которого вот уже несколько недель безуспешно пытается приобрести "Интер".
30.07.2019 22:00
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Последние комментарии:
Я вырос на этих новостях, родился и умер так сказать. Спасибо, Россия.
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Главные ньюсмейкеры летнего горлум-тим или птенцы? Ставь 1 если не 2.
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Гуннеры реально сошли с ума от потенциального приобретения Николя Пепе, что уже МЮ хейтят по полной...
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Да нах надо. Пепе перехватите лучше. Атлет и левоногий, охуенно
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Дебилы пукаку карьеру сломали, ща еще одному дебилу сломают
Ну шо за нелюди эти гомюшники
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Шо за горный рембо на банане тут 24/7 горит? Шо за черножопики фупель в межсезонье захватили? Куда смотрит шлюш и его сестренки??
Хотя в основном залупульцы носатые горцы, видимо фейк однобровика печенега бомбит
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остануться с ебалой
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Парика опять опрокинут на Мукаку, лол
Придется опять Морату покупать.
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Бавария 5:0 Фенербахче после 45 минут игры, опускают максимально этих конченных защеканцев.
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лютая переоцененка этот дубала, не нап и не скоростной вингер, где юзать этого аболтуса, разве только под такой же переоцененкой решфордом
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Бавария там Турков в жопу ебёт, немецкое порно каким оно должно быть!)
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Он безумно талантлив, но очень тупой. А в нынешнем скаме, под руководством "непонятно кого", он, попросту, затухнет.
В общем, очередной "отличный" трансфер ггмю.
Фланги Дибала-Джеймс...просто космос (пускает скупую слезу).
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Чё там, шпоры Реал ёбнули? Ну красавцы! Ауди Кап не показатель конечно, но хотелось бы, чтобы Зидан со своими звёздными пенсионерами и жирным Азаром обосрался бы наконец (2)
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Навас хорошо отыграл, минимально продули. С носатым бы влетели как от Атлетико.
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вот это была бы пушка
такое говно черное на топаря обменять лол
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