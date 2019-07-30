"Юнайтед" обсуждает обмен Лукаку на Дибалу

Пауло Дибала "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене Ромелу Лукаку на нападающего туринцев Пауло Дибалу.

По информации BBC, в данный момент эти переговоры находятся в зачаточной стадии, и нет гарантий, что "красные дьяволы" сделают свое предложение по Дибале, как и нет гарантий, что Пауло захочет отправиться на "Олд Траффорд".

Зато известно, что "Ювентус" открыт к расставанию с 25-летним игроком сборной Аргентины, который забил 10 голов за клуб в прошлом сезоне и игра которого заметно потускнела после переезда в Турин Криштиану Роналду год назад.

Sky Sports в свою очередь сообщает, что агент Дибалы уже прибыл в Лондон, чтобы провести переговоры с "Юнайтед". Пауло хочет знать, какие условия ему готовы предложить и какую роль главный тренер Оле Гуннар Сульшер отводит ему в своей команде.

Если Дибала все-таки согласится перейти к "дьяволам", это позволит "Ювентусу" подписать Лукаку, которого вот уже несколько недель безуспешно пытается приобрести "Интер".


Метки Дибала, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. gavriil 31.07.2019 00:10 # gavriil
    Я вырос на этих новостях, родился и умер так сказать. Спасибо, Россия.

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  2. gavriil 30.07.2019 23:35 # gavriil
    Главные ньюсмейкеры летнего горлум-тим или птенцы? Ставь 1 если не 2.

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  3. zloy-vasya 30.07.2019 23:20 # zloy-vasya
    Гуннеры реально сошли с ума от потенциального приобретения Николя Пепе, что уже МЮ хейтят по полной...

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  4. januzaj00 30.07.2019 23:06 # januzaj00
    Да нах надо. Пепе перехватите лучше. Атлет и левоногий, охуенно

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  5. selta 30.07.2019 22:37 # selta
    Дебилы пукаку карьеру сломали, ща еще одному дебилу сломают
    Ну шо за нелюди эти гомюшники

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  6. selta 30.07.2019 22:34 # selta
    Шо за горный рембо на банане тут 24/7 горит? Шо за черножопики фупель в межсезонье захватили? Куда смотрит шлюш и его сестренки??
    Хотя в основном залупульцы носатые горцы, видимо фейк однобровика печенега бомбит

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  7. kukuruzzo 30.07.2019 22:25 # kukuruzzo
    остануться с ебалой

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  8. fc-oil 30.07.2019 22:24 # fc-oil
    Парика опять опрокинут на Мукаку, лол
    Придется опять Морату покупать.

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  9. anabanana94 30.07.2019 22:22 # anabanana94
    Бавария 5:0 Фенербахче после 45 минут игры, опускают максимально этих конченных защеканцев.

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  10. al-faarabi 30.07.2019 22:21 # al-faarabi
    лютая переоцененка этот дубала, не нап и не скоростной вингер, где юзать этого аболтуса, разве только под такой же переоцененкой решфордом

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  11. anabanana94 30.07.2019 22:17 # anabanana94
    Бавария там Турков в жопу ебёт, немецкое порно каким оно должно быть!)

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  12. hachidlo 30.07.2019 22:17 # hachidlo
    Он безумно талантлив, но очень тупой. А в нынешнем скаме, под руководством "непонятно кого", он, попросту, затухнет.
    В общем, очередной "отличный" трансфер ггмю.
    Фланги Дибала-Джеймс...просто космос (пускает скупую слезу).

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  13. sausage 30.07.2019 22:08 # sausage
    Чё там, шпоры Реал ёбнули? Ну красавцы! Ауди Кап не показатель конечно, но хотелось бы, чтобы Зидан со своими звёздными пенсионерами и жирным Азаром обосрался бы наконец (2)

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  14. lampard78 30.07.2019 22:06 # lampard78
    Навас хорошо отыграл, минимально продули. С носатым бы влетели как от Атлетико.

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  15. mafia 30.07.2019 22:01 # mafia
    вот это была бы пушка
    такое говно черное на топаря обменять лол

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