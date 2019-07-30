"Юнайтед" обсуждает обмен Лукаку на Дибалу

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене Ромелу Лукаку на нападающего туринцев Пауло Дибалу.

По информации BBC, в данный момент эти переговоры находятся в зачаточной стадии, и нет гарантий, что "красные дьяволы" сделают свое предложение по Дибале, как и нет гарантий, что Пауло захочет отправиться на "Олд Траффорд".



Зато известно, что "Ювентус" открыт к расставанию с 25-летним игроком сборной Аргентины, который забил 10 голов за клуб в прошлом сезоне и игра которого заметно потускнела после переезда в Турин Криштиану Роналду год назад.



Sky Sports в свою очередь сообщает, что агент Дибалы уже прибыл в Лондон, чтобы провести переговоры с "Юнайтед". Пауло хочет знать, какие условия ему готовы предложить и какую роль главный тренер Оле Гуннар Сульшер отводит ему в своей команде.



Если Дибала все-таки согласится перейти к "дьяволам", это позволит "Ювентусу" подписать Лукаку, которого вот уже несколько недель безуспешно пытается приобрести "Интер".