"Вулверхэмптон" купил Патрика Кутроне у "Милана"

Патрик Кутроне "Вулверхэмптон" официально объявил о приобретении нападающего "Милана" и сборной Италии Патрика Кутроне.

Пройдя медицинское обследование и заключив контракт на четыре года, 21-летний Кутроне стал вторым новичком "волков" в это трансферное окно после арендованного у "Реала" защитника Хесуса Вальехо.

При этом пресса расходится во мнении относительно стоимости Патрика. BBC утверждает, что "Милан" получил за свою звезду только 16 миллионов фунтов, тогда как Sky Sports называет сумму в 23 млн.

Кутроне является воспитанником "Милана", за который он дебютировал в 2017 году. С тех пор Патрик забил 27 голов в 90 матчах.

"Клуб очень хотел меня заполучить, и замечательно, что я смогу играть в Премьер-Лиге за "волков". Я очень рад и хочу стараться изо всех сил на команду", — сообщил Кутроне.


Метки Вулверхэмптон, Кутроне, Милан, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2019 21:25

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