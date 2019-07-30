"Фулхэм" хочет получить от "Ливерпуля" 9 млн. фунтов за Эллиотта

"Фулхэм" надеется получить 9 миллионов фунтов от "Ливерпуля" за вингера Харви Эллиотта.

На текущей неделе "Ливерпуль", опередив "Барселону", "Реал", "РБ Лейпциг" и несколько других клубов, подписал вундеркинда "Фулхэма".



Несмотря на то, что 16-летний Эллиотт перешел к "красным" как юниор и профессиональный контракт сможет заключить только в следующем году, "дачникам" все равно полагается компенсация — за воспитание игрока.



Размер компенсации за самого молодого дебютанта в истории Премьер-Лиги должен будет определить трибунал, и в "Фулхэме" надеются, что это будет рекордная сумма в своем роде, сообщает Sky Sports.



Пока что свое самое дорогое решение трибунал вынес по нападающему Данни Ингсу, который в 2015 году перешел из "Бернли" в "Ливерпуль". В итоге "красные" выплатили 6.5 млн. фунтов компенсации, еще 1.5 млн. были предусмотрены в виде бонусов, а ранее этим летом "бордовые" дополнительно получили 20% от прибыли мерсисайдского клуба после трансфера игрока в "Саутгемптон" за 20 млн. фунтов.



"Фулхэм" надеется, что в случае с Эллиоттом трибунал установит компенсацию в размере 9 млн. фунтов плюс все сопутствующие бонусы.