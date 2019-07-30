"Пэлас" предложил 14 млн. фунтов за Чалова

Федор Чалов "Кристал Пэлас" сделал предложение в размере около 13 миллионов фунтов по нападающему ЦСКА и сборной России Федору Чалову.

В последние пару лет "орлы" испытывали большие проблемы с нападающими, а ранее этим летом вдобавок попрощались с Мичи Батшуайи, который вернулся в "Челси" после истечения своей аренды.

По информации Sky Sports, главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон хочет приобрести минимум двух нападающих в это трансферное окно, а 21-летний Чалов является одной из его приоритетных целей.

Своими 17 голами и семью результативными передачами в 37 матчах за ЦСКА в минувшем сезоне Чалов привлек внимание многих клубов Европы, включая "Монако", "Лацио", "Валенсию" и нескольких представителей Премьер-Лиги, поэтому "Пэлас" рискует столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за россиянина.


Метки Кристал Пэлас, ЦСКА, Чалов

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2019 20:00

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  1. mixmaster 30.07.2019 21:20 # mixmaster
    должен заиграть

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  2. mancunia-planet 30.07.2019 20:57 # mancunia-planet
    Давай, Федёк! Будет интересно

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  3. chebrec 30.07.2019 20:16 # chebrec
    Таити Таити нас и тут неплохо кормят

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  4. dautov 30.07.2019 20:10 # dautov
    было бы не плохо, интересно посмотреть ))

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