"Пэлас" предложил 14 млн. фунтов за Чалова
"Кристал Пэлас" сделал предложение в размере около 13 миллионов фунтов по нападающему ЦСКА и сборной России Федору Чалову.
В последние пару лет "орлы" испытывали большие проблемы с нападающими, а ранее этим летом вдобавок попрощались с Мичи Батшуайи, который вернулся в "Челси" после истечения своей аренды.
По информации Sky Sports, главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон хочет приобрести минимум двух нападающих в это трансферное окно, а 21-летний Чалов является одной из его приоритетных целей.
Своими 17 голами и семью результативными передачами в 37 матчах за ЦСКА в минувшем сезоне Чалов привлек внимание многих клубов Европы, включая "Монако", "Лацио", "Валенсию" и нескольких представителей Премьер-Лиги, поэтому "Пэлас" рискует столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за россиянина.
30.07.2019 20:00
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Последние комментарии:
должен заиграть
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Давай, Федёк! Будет интересно
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Таити Таити нас и тут неплохо кормят
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было бы не плохо, интересно посмотреть ))
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