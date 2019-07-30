"Пэлас" предложил 14 млн. фунтов за Чалова

"Кристал Пэлас" сделал предложение в размере около 13 миллионов фунтов по нападающему ЦСКА и сборной России Федору Чалову.

В последние пару лет "орлы" испытывали большие проблемы с нападающими, а ранее этим летом вдобавок попрощались с Мичи Батшуайи, который вернулся в "Челси" после истечения своей аренды.



По информации Sky Sports, главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон хочет приобрести минимум двух нападающих в это трансферное окно, а 21-летний Чалов является одной из его приоритетных целей.



Своими 17 голами и семью результативными передачами в 37 матчах за ЦСКА в минувшем сезоне Чалов привлек внимание многих клубов Европы, включая "Монако", "Лацио", "Валенсию" и нескольких представителей Премьер-Лиги, поэтому "Пэлас" рискует столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за россиянина.