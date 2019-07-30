"Оксфорд" арендовал Бена Вудберна у "Ливерпуля"

Юный нападающий "Ливерпуля" Бен Вудберн перешел в"Оксфорд Юнайтед" на правах аренды.

После своего дебюта в 2016 году Вудберн сыграл 11 матчей за первую команду "красных", однако пока ему слишком рано претендовать на регулярную игровую практику на "Энфилде".



Желая обеспечить 19-летнего игрока сборной Уэльса практикой, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп согласился отпустить Бена в команду Лиги Один на сезон 2019/20.



Добавим, что ноябре 2016 Вудберн стал самым молодым автором гола за "Ливерпуль", отличившись в матче Кубка Лиги против "Лидса".