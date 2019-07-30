Рондон не вернулся в "Ньюкасл" из-за ухода Бенитеса

Нападающий Саломон Рондон признался, что вернулся бы в "Ньюкасл", если бы Рафаэль Бенитес остался на "Сент-Джеймс Парк".

Ранее в июле Рондон стал первым приобретением Бенитеса в качестве главного тренера "Далянь Ифан". Китайский клуб выкупил Саломона у "Вест Бромвича" за 16.5 млн. фунтов.



По словам 29-летнего венесуэльца, изначально его приоритетом был "Ньюкасл", где он провел минувший сезон на правах аренды, однако с отъездом Рафы в Китая ситуация изменилась на 180 градусов.



"Я хорошо провел минувший сезон. Мне нравилось в "Ньюкасле", потому что болельщики там постоянно меня поддерживали".



"Был ли я расстроен тем, что не вернулся в "Ньюкасл"? Да, потому что я кое-чего ждал. Я ждал Рафы".



"Поэтому, когда Рафа попрощался с ними, я почувствовал, что мне тоже придется попрощаться. В тот момент я понял, что не вернусь в "Ньюкасл", — сообщил Рондон The Sun.