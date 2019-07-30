Ван Дейк верит, что Тирни способен заиграть в "Арсенале"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его бывший партнер по "Селтику" Киран Тирни способен заиграть в "Арсенале".

Ранее этим летом "Селтик" отклонил уже два предложения "канониров" по Тирни. По слухам, лондонский клуб собирается предпринять третью попытку, чтобы, наконец, заполучить 22-летнего шотландца.



По мнению Ван Дейка, переезд на "Эмирейтс" стал бы большим карьерным шагом для Тирни, однако Виргил верит в талант левого защитника.



"Это был бы непростой шаг, и тебе потребовалось бы показывать хороший футбол, чтобы заиграть в "Арсенале". Однако у него есть необходимые качества".



"Дебют Кирана случился в матче против "Данди", когда еще я выступал за "Селтик". Тогда я забил после штрафного, а затем вышел он и помог нам добыть победу", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.