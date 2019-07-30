"Эвертон" договорился о покупке Мойзе Кина

Мойзе Кин "Эвертон" согласовал компенсацию за нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина в размере 27.5 миллионов фунтов.

В будущем за счет бонусов стоимость Кина может вырасти до 36.6 млн. фунтов. Зарплата Мойзе на "Гудисон Парк" составит 52 тыс. фунтов.

Уже в среду 19-летний игрок сборной Италии прибудет в расположение мерсисайдского клуба, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт.

По информации Sky Sports, "Ювентус" получит право обратного выкупа Кина, тогда как The Guardian утверждает, что клуб из Турина всего лишь сохранит возможность перебить любое предложение, которое в будущем "Эвертон" может получить по Кину.

Продажа Мойзе во многом становится вынужденной мерой для "Ювентуса", ведь в Турине у нападающего, забившего шесть голов в 13 матчах Серии А, оставался всего один год по контракту.


Метки Кин, Эвертон, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2019 17:00

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  1. sisyazavr 30.07.2019 18:06 # sisyazavr
    Медуза, ё6нутая электрошоком

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  2. sellman 30.07.2019 17:29 # sellman
    С этим трансфером можно Эве только поздравить!

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  3. reams 30.07.2019 17:15 # reams
    дешево урвали топарика, молодцы

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  4. mrsam 30.07.2019 17:13 # mrsam
    ЗП 52 тыс. фунтов? Надо было Санчесу купить этого напа, чтобы вместо него бегал за МЮ, пока Санчес отдыхает.

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  5. anabanana94 30.07.2019 17:02 # anabanana94
    отличное приобретение!!!!!!!!

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