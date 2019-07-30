"Эвертон" договорился о покупке Мойзе Кина
"Эвертон" согласовал компенсацию за нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина в размере 27.5 миллионов фунтов.
В будущем за счет бонусов стоимость Кина может вырасти до 36.6 млн. фунтов. Зарплата Мойзе на "Гудисон Парк" составит 52 тыс. фунтов.
Уже в среду 19-летний игрок сборной Италии прибудет в расположение мерсисайдского клуба, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт.
По информации Sky Sports, "Ювентус" получит право обратного выкупа Кина, тогда как The Guardian утверждает, что клуб из Турина всего лишь сохранит возможность перебить любое предложение, которое в будущем "Эвертон" может получить по Кину.
Продажа Мойзе во многом становится вынужденной мерой для "Ювентуса", ведь в Турине у нападающего, забившего шесть голов в 13 матчах Серии А, оставался всего один год по контракту.
30.07.2019 17:00
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Медуза, ё6нутая электрошоком
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С этим трансфером можно Эве только поздравить!
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дешево урвали топарика, молодцы
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ЗП 52 тыс. фунтов? Надо было Санчесу купить этого напа, чтобы вместо него бегал за МЮ, пока Санчес отдыхает.
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отличное приобретение!!!!!!!!
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