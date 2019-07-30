"Эвертон" договорился о покупке Мойзе Кина

"Эвертон" согласовал компенсацию за нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина в размере 27.5 миллионов фунтов.

В будущем за счет бонусов стоимость Кина может вырасти до 36.6 млн. фунтов. Зарплата Мойзе на "Гудисон Парк" составит 52 тыс. фунтов.



Уже в среду 19-летний игрок сборной Италии прибудет в расположение мерсисайдского клуба, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт.



По информации Sky Sports, "Ювентус" получит право обратного выкупа Кина, тогда как The Guardian утверждает, что клуб из Турина всего лишь сохранит возможность перебить любое предложение, которое в будущем "Эвертон" может получить по Кину.



Продажа Мойзе во многом становится вынужденной мерой для "Ювентуса", ведь в Турине у нападающего, забившего шесть голов в 13 матчах Серии А, оставался всего один год по контракту.