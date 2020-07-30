Клопп: "Суперкубок Англии не повлияет на остальной сезон"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что воскресный матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" не будет иметь никакого значения для предстоящего сезона.

В ближайший уикенд на "Уэмбли" сойдутся две команды, которые до последнего тура соперничали за титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне и которые называются фаворитами нового.



Некоторые считают, что победа в очном матче с "Сити" могла бы придать "Ливерпулю" психологическое преимущество над основным конкурентом, однако Клопп воспринимает этот матч совершенно обособленно.



"В Германии я пять раз выигрывал Суперкубок, но никто об этом не говорит. Мы играли там каждый год. Ты выигрываешь Суперкубок, и никому до этого нет дела. Ты проигрываешь Суперкубок, и некоторым есть до этого дело!"



"Мы по-прежнему готовимся ко всему сезону, а не только к матчу в воскресенье, хотя в воскресенье мы постараемся сыграть так хорошо, как это только возможно".



"На мой взгляд, матч за Суперкубок не имеет никакого отношения к остальному сезону. Но это матч, и даже если у нас будет только восемь игроков, я бы все равно хотел его выиграть".



"Если мы выиграем его, то хорошо. Но будет ли это иметь влияние на сезон? Не думаю".



"Если мы проиграем, это не хорошо. Но будет ли это иметь влияние на сезон? Снова нет, не думаю", — цитирует Клоппа Daily Mail.