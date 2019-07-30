"Челси" пожизненно дисквалифицировал фаната, оскорбившего Стерлинга

Челси "Челси" наказал пожизненным запретом на посещение матчей своего болельщика, который в минувшем сезоне оскорбил вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга на расовой почве.

Данный инцидент случился еще 8 декабря, когда будущие чемпионы Премьер-Лиги потерпели незапланированное поражение на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:0.

Проведя собственное расследование параллельно с полицией, лондонский клуб установил личность фаната, который оскорбил Стерлинга в момент ввода мяча от бровки, и теперь этот фанат больше никогда не сможет наблюдать за игрой "синих" со стадиона.

Столь длительную задержку с избранием меры наказания "Челси" объясняет необходимостью завершить полицейское расследование и избавить оное от предвзятого мнения.

Также "Челси" наказал временными запретами пятерых других фанатов за использование оскорбительной речи или агрессивное поведение.


Метки болельщики, Манчестер Сити, расизм, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1189

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 30.07.2019 17:26 # liverpool1892est
    Посоны это был Безпися...инфа 100%!

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  2. fc-oil 30.07.2019 16:11 # fc-oil
    Типикал пенсы

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  3. ms-wenger 30.07.2019 15:51 # ms-wenger
    Членосос88, это ты?) опять на тебя посцали)

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  4. gunars 30.07.2019 15:45 # gunars
    ахахах жалкие гпенсы


    _____________________________
    все, абсолютно все ссут на гпенсов

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  5. largo-winch 30.07.2019 15:04 # largo-winch
    вот так синие становятся голубыми

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  6. electric 30.07.2019 15:02 # electric
    Астер Астер... Как ты мог?

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