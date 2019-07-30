"Челси" пожизненно дисквалифицировал фаната, оскорбившего Стерлинга

"Челси" наказал пожизненным запретом на посещение матчей своего болельщика, который в минувшем сезоне оскорбил вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга на расовой почве.

Данный инцидент случился еще 8 декабря, когда будущие чемпионы Премьер-Лиги потерпели незапланированное поражение на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:0.



Проведя собственное расследование параллельно с полицией, лондонский клуб установил личность фаната, который оскорбил Стерлинга в момент ввода мяча от бровки, и теперь этот фанат больше никогда не сможет наблюдать за игрой "синих" со стадиона.



Столь длительную задержку с избранием меры наказания "Челси" объясняет необходимостью завершить полицейское расследование и избавить оное от предвзятого мнения.



Также "Челси" наказал временными запретами пятерых других фанатов за использование оскорбительной речи или агрессивное поведение.