"Челси" пожизненно дисквалифицировал фаната, оскорбившего Стерлинга
"Челси" наказал пожизненным запретом на посещение матчей своего болельщика, который в минувшем сезоне оскорбил вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга на расовой почве.
Данный инцидент случился еще 8 декабря, когда будущие чемпионы Премьер-Лиги потерпели незапланированное поражение на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:0.
Проведя собственное расследование параллельно с полицией, лондонский клуб установил личность фаната, который оскорбил Стерлинга в момент ввода мяча от бровки, и теперь этот фанат больше никогда не сможет наблюдать за игрой "синих" со стадиона.
Столь длительную задержку с избранием меры наказания "Челси" объясняет необходимостью завершить полицейское расследование и избавить оное от предвзятого мнения.
Также "Челси" наказал временными запретами пятерых других фанатов за использование оскорбительной речи или агрессивное поведение.
30.07.2019 15:00
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Посоны это был Безпися...инфа 100%!
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Типикал пенсы
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Членосос88, это ты?) опять на тебя посцали)
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ахахах жалкие гпенсы
_____________________________
все, абсолютно все ссут на гпенсов
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вот так синие становятся голубыми
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Астер Астер... Как ты мог?
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