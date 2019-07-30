"Арсенал" будет расплачиваться за Пепе пять лет

Николя Пепе "Арсенал" будет расплачиваться с "Лиллем" за вингера Николя Пепе в течение пяти лет.

На прошлой неделе "канониры" по-настоящему удивили, достигнув договоренности с "Лиллем" относительно стоимости Пепе, за которым охотились и более серьезные клубы.

Многие до сих пор недоумевают, как "Арсеналу" со своим скромным трансферным бюджетом на лето в 40-45 млн. фунтов удалось согласовать переход игрока стоимость 72 млн. фунтов, однако у Daily Mail есть объяснение.

Дело в том, что сразу лондонцы заплатят за Николя только 20 млн. фунтов, а остальные 52 млн. будут разбитые на несколько платежей, растянутых во времени на 60 месяцев.

Такая структура предложения устроила "Лилль", а сам Пепе предпочел именно "Арсенал", несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Наполи". В ближайшие несколько дней трансфер 24-летнего ивуарийца будет завершен.


Метки Арсенал, Лилль, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2019 14:00

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  1. darkmessiah 30.07.2019 14:27 # darkmessiah
    Открыли глаза. Новый взгляд на трансферы.
    а сам Пепе предпочел именно "Арсенал"

    - ему все равно, как они между собой будут расплачиваться.

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  2. pistolero-lfc 30.07.2019 14:24 # pistolero-lfc
    следующий трансфер - Канте из распродажи Чулсе

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  3. liverpool888 30.07.2019 14:23 # liverpool888
    Гениально!
    Это как взять новый авто под 4х процентную программу кредитования. Последние выплаты будут обесценены за счёт девальвации валюты.
    А я собирался их критиковать за очередной трансфер в линию атаки, в то время как оборона Арсенала стала посмешищем для всей лиги. Поздравляю! Ждём трансферов в оборону по налаженной схеме с рассрочкой ;)

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  4. danilych89 30.07.2019 14:20 # danilych89
    то есть они заплатят сейчас 20 млн, а остальные 50 будут 5 лет выплачивать? но ведь это значит, что каждый ближайший год из пяти у "арсенала" будет "-10 млн" трансферного бюджета))

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  5. hammersmith 30.07.2019 14:05 # hammersmith
    ПОЗОР

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  6. parfirchik 30.07.2019 14:03 # parfirchik
    За пять лет кононирский анус можно будет одевать на ракеты Илона Маска.

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  7. gunars 30.07.2019 14:01 # gunars
    Топчики!!!

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