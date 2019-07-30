"Арсенал" будет расплачиваться за Пепе пять лет
"Арсенал" будет расплачиваться с "Лиллем" за вингера Николя Пепе в течение пяти лет.
На прошлой неделе "канониры" по-настоящему удивили, достигнув договоренности с "Лиллем" относительно стоимости Пепе, за которым охотились и более серьезные клубы.
Многие до сих пор недоумевают, как "Арсеналу" со своим скромным трансферным бюджетом на лето в 40-45 млн. фунтов удалось согласовать переход игрока стоимость 72 млн. фунтов, однако у Daily Mail есть объяснение.
Дело в том, что сразу лондонцы заплатят за Николя только 20 млн. фунтов, а остальные 52 млн. будут разбитые на несколько платежей, растянутых во времени на 60 месяцев.
Такая структура предложения устроила "Лилль", а сам Пепе предпочел именно "Арсенал", несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Наполи". В ближайшие несколько дней трансфер 24-летнего ивуарийца будет завершен.
30.07.2019 14:00
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Последние комментарии:
Открыли глаза. Новый взгляд на трансферы.
а сам Пепе предпочел именно "Арсенал"
- ему все равно, как они между собой будут расплачиваться.
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следующий трансфер - Канте из распродажи Чулсе
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Гениально!
Это как взять новый авто под 4х процентную программу кредитования. Последние выплаты будут обесценены за счёт девальвации валюты.
А я собирался их критиковать за очередной трансфер в линию атаки, в то время как оборона Арсенала стала посмешищем для всей лиги. Поздравляю! Ждём трансферов в оборону по налаженной схеме с рассрочкой ;)
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то есть они заплатят сейчас 20 млн, а остальные 50 будут 5 лет выплачивать? но ведь это значит, что каждый ближайший год из пяти у "арсенала" будет "-10 млн" трансферного бюджета))
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ПОЗОР
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За пять лет кононирский анус можно будет одевать на ракеты Илона Маска.
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Топчики!!!
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