"Арсенал" будет расплачиваться за Пепе пять лет

"Арсенал" будет расплачиваться с "Лиллем" за вингера Николя Пепе в течение пяти лет.

На прошлой неделе "канониры" по-настоящему удивили, достигнув договоренности с "Лиллем" относительно стоимости Пепе, за которым охотились и более серьезные клубы.



Многие до сих пор недоумевают, как "Арсеналу" со своим скромным трансферным бюджетом на лето в 40-45 млн. фунтов удалось согласовать переход игрока стоимость 72 млн. фунтов, однако у Daily Mail есть объяснение.



Дело в том, что сразу лондонцы заплатят за Николя только 20 млн. фунтов, а остальные 52 млн. будут разбитые на несколько платежей, растянутых во времени на 60 месяцев.



Такая структура предложения устроила "Лилль", а сам Пепе предпочел именно "Арсенал", несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Наполи". В ближайшие несколько дней трансфер 24-летнего ивуарийца будет завершен.