"Эвертон" продал Гейе в ПСЖ

Идрисса Гейе Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе завершил свой переход в ПСЖ по сделке стоимостью 29 миллионов фунтов.

29-летний сенегалец провел три года на "Гудисон Парк" и порывался уйти еще в январе, когда ПСЖ впервые обозначил свой интерес. Однако тогда "ириски" отклонили и предложение парижан, и прошение самого Гейе о трансфере.

В этом месяце ПСЖ вернулся с увеличенной относительно января суммой, и "Эвертон" позволил уйти Гейе, который успел поиграть в Англии и за "Астон Виллу".

Таким образом, сегодня финалист последнего Кубка Африки в составе сборной Сенегала заключил с ПСЖ контракт на четыре года.

Sky Sports сообщает, что "Эвертон" уже присмотрел замену для Гейе и хочет приобрести полузащитника "Саутгемптона" Марио Лемина.


Метки Гейе, ПСЖ, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2019 12:05

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  1. manutd-20champ 30.07.2019 13:08 # manutd-20champ
    гейе-эррера в середине, для франции выше крыши.

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  2. pistolero-lfc 30.07.2019 12:46 # pistolero-lfc
    в кои то веки из Эвертона тоже на повышение ушли

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  3. thegodfather 30.07.2019 12:27 # thegodfather
    cильно для псж
    слабо для эве
    удачи

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  4. anabanana94 30.07.2019 12:19 # anabanana94
    Безмозглая тима конечно)

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  5. gerrard08 30.07.2019 12:17 # gerrard08
    мда, одного из 3 полутопов продали.
    осталось Сигурдсона и Ришарлисона просрать.

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