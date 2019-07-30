"Эвертон" продал Гейе в ПСЖ
Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе завершил свой переход в ПСЖ по сделке стоимостью 29 миллионов фунтов.
29-летний сенегалец провел три года на "Гудисон Парк" и порывался уйти еще в январе, когда ПСЖ впервые обозначил свой интерес. Однако тогда "ириски" отклонили и предложение парижан, и прошение самого Гейе о трансфере.
В этом месяце ПСЖ вернулся с увеличенной относительно января суммой, и "Эвертон" позволил уйти Гейе, который успел поиграть в Англии и за "Астон Виллу".
Таким образом, сегодня финалист последнего Кубка Африки в составе сборной Сенегала заключил с ПСЖ контракт на четыре года.
Sky Sports сообщает, что "Эвертон" уже присмотрел замену для Гейе и хочет приобрести полузащитника "Саутгемптона" Марио Лемина.
30.07.2019 12:05
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гейе-эррера в середине, для франции выше крыши.
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в кои то веки из Эвертона тоже на повышение ушли
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cильно для псж
слабо для эве
удачи
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Безмозглая тима конечно)
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мда, одного из 3 полутопов продали.
осталось Сигурдсона и Ришарлисона просрать.
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