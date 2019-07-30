"Эвертон" продал Гейе в ПСЖ

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе завершил свой переход в ПСЖ по сделке стоимостью 29 миллионов фунтов.

29-летний сенегалец провел три года на "Гудисон Парк" и порывался уйти еще в январе, когда ПСЖ впервые обозначил свой интерес. Однако тогда "ириски" отклонили и предложение парижан, и прошение самого Гейе о трансфере.



В этом месяце ПСЖ вернулся с увеличенной относительно января суммой, и "Эвертон" позволил уйти Гейе, который успел поиграть в Англии и за "Астон Виллу".



Таким образом, сегодня финалист последнего Кубка Африки в составе сборной Сенегала заключил с ПСЖ контракт на четыре года.



Sky Sports сообщает, что "Эвертон" уже присмотрел замену для Гейе и хочет приобрести полузащитника "Саутгемптона" Марио Лемина.