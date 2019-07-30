Моуриньо жаждет вернуться к работе
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо вновь напомнил о себе, сообщив, что отчаянно хочет вернуться к работе.
Напомним, Моуриньо отдыхает с декабря, когда он был уволен из "Юнайтед" после двух с половиной лет в клубе.
С тех пор Жозе отклонил уже несколько предложений, включая роскошное из Китая стоимостью 88 миллионов фунтов, и продолжает искать подходящий клуб.
"По сути это первый раз, когда у меня есть время подумать. Это первый раз за более чем 20 лет, когда в конце июля или начале августа я в Сетубале".
"У меня есть время на размышления, на анализ, и я четко понимаю, что Зе (детское прозвище Моуриньо) полон огня!"
"Мои друзья говорят мне: "Наслаждайся свободным временем, наслаждайся июлем и августом, наслаждайся тем, чего у тебя никогда не было". Но я не могу. Я недостаточно счастлив, чтобы наслаждаться".
"Я полон огня и скучаю по футболу. Я тянусь к футбола из-за себя, из-за людей, которые любят меня, из-за множества фанатов по всему миру, из-за людей, которых я вдохновил".
"Зе должен оставаться Зе до последнего дня, но я не вижу своего последнего дня, потому что мой следующий переход будет как начало! Я не чувствую, что это будет просто очередной год сверх тех многих лет, которые я уже отработал. Все те трофеи — история, они уже в музее!"
"Мое будущее — это мой следующий переход. Это немного нелепо, когда вокруг тебя так много красивых вещей, которых у тебя не было годами, но я не могу наслаждаться своим свободным временем", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
30.07.2019 11:00
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Последние комментарии:
удачи зе
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Ну так возглавь любой клуб от которого были предложения и докажи что ты не сдулся
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сри трофис..клоун рассуждает о себе в третьем лице.. совсем епнулся лигенда помойки
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Красиво говорит, а на деле сдулся давно
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Поехал бы в китай и был бы там се))
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Зе! ))))
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был Зе, да остался тока ж..
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Казалось, что возглавит какой-нибудь топ-клуб, но время уже прошло, сезон скоро начинается и все места заняты. Большой клуб за пару-тройку недель до начала чемпионата не будет горячиться со сменой тренера. А жаль.
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Время от времени переходить в рассказе о себе на третье лицо - это либо диагноз, либо просто последствия нарцыссизма.
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Станет тренером МЮ! Скриньте!
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Прирожденный победитель все таки.
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