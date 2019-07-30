Моуриньо жаждет вернуться к работе

Жозе Моуриньо Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо вновь напомнил о себе, сообщив, что отчаянно хочет вернуться к работе.

Напомним, Моуриньо отдыхает с декабря, когда он был уволен из "Юнайтед" после двух с половиной лет в клубе.

С тех пор Жозе отклонил уже несколько предложений, включая роскошное из Китая стоимостью 88 миллионов фунтов, и продолжает искать подходящий клуб.

"По сути это первый раз, когда у меня есть время подумать. Это первый раз за более чем 20 лет, когда в конце июля или начале августа я в Сетубале".

"У меня есть время на размышления, на анализ, и я четко понимаю, что Зе (детское прозвище Моуриньо) полон огня!"

"Мои друзья говорят мне: "Наслаждайся свободным временем, наслаждайся июлем и августом, наслаждайся тем, чего у тебя никогда не было". Но я не могу. Я недостаточно счастлив, чтобы наслаждаться".

"Я полон огня и скучаю по футболу. Я тянусь к футбола из-за себя, из-за людей, которые любят меня, из-за множества фанатов по всему миру, из-за людей, которых я вдохновил".

"Зе должен оставаться Зе до последнего дня, но я не вижу своего последнего дня, потому что мой следующий переход будет как начало! Я не чувствую, что это будет просто очередной год сверх тех многих лет, которые я уже отработал. Все те трофеи — история, они уже в музее!"

"Мое будущее — это мой следующий переход. Это немного нелепо, когда вокруг тебя так много красивых вещей, которых у тебя не было годами, но я не могу наслаждаться своим свободным временем", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2267

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  1. osivori 30.07.2019 14:08 # osivori
    удачи зе

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  2. sunsstorm 30.07.2019 13:22 # sunsstorm
    Ну так возглавь любой клуб от которого были предложения и докажи что ты не сдулся

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  3. frisby 30.07.2019 12:12 # frisby
    сри трофис..клоун рассуждает о себе в третьем лице.. совсем епнулся лигенда помойки

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  4. sisyazavr 30.07.2019 12:11 # sisyazavr
    Красиво говорит, а на деле сдулся давно

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  5. tot35 30.07.2019 11:46 # tot35
    Поехал бы в китай и был бы там се))

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  6. maxll 30.07.2019 11:38 # maxll
    Зе! ))))

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  7. h22o 30.07.2019 11:37 # h22o
    был Зе, да остался тока ж..

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  8. sausage 30.07.2019 11:23 # sausage
    Казалось, что возглавит какой-нибудь топ-клуб, но время уже прошло, сезон скоро начинается и все места заняты. Большой клуб за пару-тройку недель до начала чемпионата не будет горячиться со сменой тренера. А жаль.

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  9. gwelddwyr 30.07.2019 11:09 # gwelddwyr
    Время от времени переходить в рассказе о себе на третье лицо - это либо диагноз, либо просто последствия нарцыссизма.

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  10. pistolero-lfc 30.07.2019 11:08 # pistolero-lfc
    Станет тренером МЮ! Скриньте!

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  11. anabanana94 30.07.2019 11:02 # anabanana94
    Прирожденный победитель все таки.

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