Рохо задумывается об уходе из "Юнайтед"

Защитник Маркос Рохо задумывается об уходе из "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно.

Даже если "красным дьяволам" не удается приобрести Харри Магуайра из "Лестера" этим летом, Рохо все равно было бы сложно рассчитывать на регулярную игровую практику в новом сезоне.



Даже без Магуайра, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обладает сразу шестью центральными защитниками: Виктором Линделефом, Крисом Смоллингом, Филом Джонсом, Эриком Байи, Акселем Туанзебе и как раз Маркосом.



И хотя Рохо произвел неплохое впечатление на Сульшера за время азиатского турне и имеет еще три года по контракту, ESPN утверждает, что 29-летний аргентинец подумывает об отъезде с "Олд Траффорд".



Рохо открыт к переговорам с клубами, которые смогут пообещать ему твердое место в стартовом составе. Интерес к Маркосу существует из Италии, Франции и Испании.



Добавим, что после своего перехода из "Спортинга" за 16 миллионов фунтов в 2014 году Рохо сыграл 95 матчей в течение трех сезонов.