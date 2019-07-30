Баркли уверен, что "Челси" справится с потерей Азара
Полузащитник "Челси" Росс Баркли уверен, что его команда справится с потерей Эдена Азара.
В минувшем сезоне Премьер-Лиги Азар забил 16 голов и отдал 15 результативных передач, что помогло "синим" финишировать на третьей позиции.
И хотя теперь Эден ушел в "Реал", Баркли не печалится по этому поводу и видит игроков, которые способны восполнить столь значимую потерю.
"Мы должны восполнить то, чего лишились с его уходом. Каждый в команде понимает, что он был отличным игроком, но он ушел".
"Теперь у него новые задачи, а мы должны заменить его голы и создавать моменты. У нас в команде достаточно мастерства, и все мы должны прибавить".
"В прошлом сезоне, когда Эден не играл, мы все равно побеждали, все равно создавали моменты. Мы знаем, что он исключительный игрок, но у нас есть другие исключительные игроки в составе".
"У нас есть молодежь, которая прибавит и которая будет приносить пользу. У нас есть Каллум (Хадсон-Одои), который возвращается после травмы, и мы подписали Кристиана Пулишича, который обладает исключительным талантом".
"У нас есть вингеры, которые способы создавать остроту с флангов и бить с дистанции, а также есть нападающие — молодые и опытные — которые голодны до голов", — цитирует Баркли Sky Sports.
30.07.2019 09:00
Просмотров: 550
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он хоть как то полезен команде пенсы?
(ответить)
если ты сыграешь хоть на 30% как Азар, будет успех
(ответить)
У вас есть членосос88, вместе с которым вы будете брать в рот в этом сезоне
(ответить)
петушара
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий