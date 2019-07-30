Баркли уверен, что "Челси" справится с потерей Азара

Полузащитник "Челси" Росс Баркли уверен, что его команда справится с потерей Эдена Азара.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Азар забил 16 голов и отдал 15 результативных передач, что помогло "синим" финишировать на третьей позиции.



И хотя теперь Эден ушел в "Реал", Баркли не печалится по этому поводу и видит игроков, которые способны восполнить столь значимую потерю.



"Мы должны восполнить то, чего лишились с его уходом. Каждый в команде понимает, что он был отличным игроком, но он ушел".



"Теперь у него новые задачи, а мы должны заменить его голы и создавать моменты. У нас в команде достаточно мастерства, и все мы должны прибавить".



"В прошлом сезоне, когда Эден не играл, мы все равно побеждали, все равно создавали моменты. Мы знаем, что он исключительный игрок, но у нас есть другие исключительные игроки в составе".



"У нас есть молодежь, которая прибавит и которая будет приносить пользу. У нас есть Каллум (Хадсон-Одои), который возвращается после травмы, и мы подписали Кристиана Пулишича, который обладает исключительным талантом".



"У нас есть вингеры, которые способы создавать остроту с флангов и бить с дистанции, а также есть нападающие — молодые и опытные — которые голодны до голов", — цитирует Баркли Sky Sports.