Баркли уверен, что "Челси" справится с потерей Азара

Росс Баркли Полузащитник "Челси" Росс Баркли уверен, что его команда справится с потерей Эдена Азара.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Азар забил 16 голов и отдал 15 результативных передач, что помогло "синим" финишировать на третьей позиции.

И хотя теперь Эден ушел в "Реал", Баркли не печалится по этому поводу и видит игроков, которые способны восполнить столь значимую потерю.

"Мы должны восполнить то, чего лишились с его уходом. Каждый в команде понимает, что он был отличным игроком, но он ушел".

"Теперь у него новые задачи, а мы должны заменить его голы и создавать моменты. У нас в команде достаточно мастерства, и все мы должны прибавить".

"В прошлом сезоне, когда Эден не играл, мы все равно побеждали, все равно создавали моменты. Мы знаем, что он исключительный игрок, но у нас есть другие исключительные игроки в составе".

"У нас есть молодежь, которая прибавит и которая будет приносить пользу. У нас есть Каллум (Хадсон-Одои), который возвращается после травмы, и мы подписали Кристиана Пулишича, который обладает исключительным талантом".

"У нас есть вингеры, которые способы создавать остроту с флангов и бить с дистанции, а также есть нападающие — молодые и опытные — которые голодны до голов", — цитирует Баркли Sky Sports.


Метки Азар, Баркли, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2019 09:00

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  1. anabanana94 30.07.2019 09:51 # anabanana94
    Он хоть как то полезен команде пенсы?

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  2. stamford-bridge 30.07.2019 09:49 # stamford-bridge
    если ты сыграешь хоть на 30% как Азар, будет успех

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  3. ms-wenger 30.07.2019 09:48 # ms-wenger
    У вас есть членосос88, вместе с которым вы будете брать в рот в этом сезоне

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  4. bangladesh 30.07.2019 09:26 # bangladesh
    петушара

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