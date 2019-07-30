"Ювентус" открыт к расставанию с Дибалой
Вице-президент "Ювентуа" Павел Недвел дал понять, что нападающий Пауло Дибала может перебраться в Премьер-Лигу этим летом.
Ранее в июле стало известно, что "Тоттенхэм" уже контактирует с "Ювентусом" насчет трансфера Дибалы ориентировочной стоимостью 80 миллионов фунтов.
Также ходят слухи, что Пауло может отправиться в "Манчестер Юнайтед" — в обмен на нападающего Ромелу Лукаку. Поговаривают, что сам аргентинец не хочет покидать Турин, однако боссы "Ювентуса" гораздо более открыты к расставанию.
"У нас есть кое-какие варианты, кое-какой интерес, однако мы дождемся конкретных предложений, чтобы затем спокойно решить", — приводит слова Недведа Evening Standard.
Добавим, что контракт 25-летнего Дибалы в "Ювентусе" с зарплатой в 120 тыс. фунтов в неделю действителен до 2022 года.
30.07.2019 08:00
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Последние комментарии:
120 тысяч фунтов .... вы знаете кого надо усыпить чтобы Дибала приехал на улучшенную ЗП. (Чилийского гнома)
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На спортсе эта же новость, но с уточнением, что менеджмент Юве оценивает Дибалу в 100 лямов, а Лукаку - в 82-83. И эту почти двадцатку хочет вытрясти с МЮ.
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Можно рискнуть и поменять его на Лукаку, но без всяких доплат, в случае если это не помешает переходу Бруно. Но, в таком случае, это окончательное прощай для Санчо. А это уже плохо.
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Махнутся на макаку даже доплата не нужна будет
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Жалко ТОПаря) Переходи в Тоттенхэм братишка и выбивай вместе с нами Юве с ЛЧ, кэмоне!
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