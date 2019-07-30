"Ювентус" открыт к расставанию с Дибалой

Вице-президент "Ювентуа" Павел Недвел дал понять, что нападающий Пауло Дибала может перебраться в Премьер-Лигу этим летом.

Ранее в июле стало известно, что "Тоттенхэм" уже контактирует с "Ювентусом" насчет трансфера Дибалы ориентировочной стоимостью 80 миллионов фунтов.



Также ходят слухи, что Пауло может отправиться в "Манчестер Юнайтед" — в обмен на нападающего Ромелу Лукаку. Поговаривают, что сам аргентинец не хочет покидать Турин, однако боссы "Ювентуса" гораздо более открыты к расставанию.



"У нас есть кое-какие варианты, кое-какой интерес, однако мы дождемся конкретных предложений, чтобы затем спокойно решить", — приводит слова Недведа Evening Standard.



Добавим, что контракт 25-летнего Дибалы в "Ювентусе" с зарплатой в 120 тыс. фунтов в неделю действителен до 2022 года.