"Эвертон" не выдвигал новое предложение по Захе
"Эвертон" опроверг слухи о том, что клуб сделал свое второе предложение по вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе.
Накануне издание Sky Sports сообщило, что к своему оригинальному предложению в 55 миллионов фунтов "ириски" добавили полузащитника Джеймса Маккарти и нападающего Дженка Тосуна.
Столь мощные спекуляции заставили мерсисайдский клуб выступить с официальным заявлением. "Эвертон" подтвердил, что получил отказ на свое первое предложение, но с тех пор не возвращался за Захой.
"В минувший уикенд выдвинутое нами предложение было отклонено. Оба клуба согласились, что это конец истории", — говорится в заявлении "ирисок".
30.07.2019 07:00
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Заха перейдёт в Барселону и обоссыт Азара. Скриньте!
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так и сгниет в Пэласе
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