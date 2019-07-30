"Эвертон" не выдвигал новое предложение по Захе

"Эвертон" опроверг слухи о том, что клуб сделал свое второе предложение по вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе.

Накануне издание Sky Sports сообщило, что к своему оригинальному предложению в 55 миллионов фунтов "ириски" добавили полузащитника Джеймса Маккарти и нападающего Дженка Тосуна.



Столь мощные спекуляции заставили мерсисайдский клуб выступить с официальным заявлением. "Эвертон" подтвердил, что получил отказ на свое первое предложение, но с тех пор не возвращался за Захой.



"В минувший уикенд выдвинутое нами предложение было отклонено. Оба клуба согласились, что это конец истории", — говорится в заявлении "ирисок".