"Эвертон" не выдвигал новое предложение по Захе

Уилфрид Заха "Эвертон" опроверг слухи о том, что клуб сделал свое второе предложение по вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захе.

Накануне издание Sky Sports сообщило, что к своему оригинальному предложению в 55 миллионов фунтов "ириски" добавили полузащитника Джеймса Маккарти и нападающего Дженка Тосуна.

Столь мощные спекуляции заставили мерсисайдский клуб выступить с официальным заявлением. "Эвертон" подтвердил, что получил отказ на свое первое предложение, но с тех пор не возвращался за Захой.

"В минувший уикенд выдвинутое нами предложение было отклонено. Оба клуба согласились, что это конец истории", — говорится в заявлении "ирисок".


Метки Заха, Кристал Пэлас, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 30.07.2019 07:24 # pistolero-lfc
    Заха перейдёт в Барселону и обоссыт Азара. Скриньте!

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  2. realbad 30.07.2019 07:22 # realbad
    так и сгниет в Пэласе

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