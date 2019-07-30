"Интер" может отказаться от покупки Лукаку

Директор "Интера" Беппе Маротта заявил, что его клуб может и не вернуться с улучшенным предложением насчет нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Лукаку является целью номер один для нового главного тренера "Интера" Антонио Конте на это лето, и "Юнайтед" совершенно не собирается стоять на пути у Ромелу, однако, как это часто бывает, все упирается в деньги.



Ранее в июле "красные дьяволы" отклонили предложение "Интера" по Лукаку в 54 миллиона фунтов, оценив свою звезду в 80 млн. фунтов. Итальянский клуб не спешит сворачивать переговоры, но Маротта намекает, что на "Сан-Сиро" не собираются переплачивать.



"Мы сделали значительное предложение, которое соответствует рыночной стоимости игрока, и нам не удалось заключить сделку".



"Наш клуб крепко стоит на ногах, но нам нужно оставаться в определенных рамках. Клуб совершил большие инвестиции, и мы убеждены, что мы уже в очень хорошем положении".



"Мы готовы пользоваться возможностями, которые у нас возникают, но в наши дни цены чересчур завышены. Мы продолжим следит за ситуацией, ведь на рынке может случиться всякое", — сообщил Маротта Sky Sport Italia.



Добавим, что в итальянской прессе уже появилась информация, что "Интер" определил Эдинсона Кавани из ПСЖ как альтернативу Лукаку. При этом самого Ромелу продолжают сватать в другой клуб Серии А в лице "Ювентуса".