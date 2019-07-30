"Интер" может отказаться от покупки Лукаку

Ромелу Лукаку Директор "Интера" Беппе Маротта заявил, что его клуб может и не вернуться с улучшенным предложением насчет нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Лукаку является целью номер один для нового главного тренера "Интера" Антонио Конте на это лето, и "Юнайтед" совершенно не собирается стоять на пути у Ромелу, однако, как это часто бывает, все упирается в деньги.

Ранее в июле "красные дьяволы" отклонили предложение "Интера" по Лукаку в 54 миллиона фунтов, оценив свою звезду в 80 млн. фунтов. Итальянский клуб не спешит сворачивать переговоры, но Маротта намекает, что на "Сан-Сиро" не собираются переплачивать.

"Мы сделали значительное предложение, которое соответствует рыночной стоимости игрока, и нам не удалось заключить сделку".

"Наш клуб крепко стоит на ногах, но нам нужно оставаться в определенных рамках. Клуб совершил большие инвестиции, и мы убеждены, что мы уже в очень хорошем положении".

"Мы готовы пользоваться возможностями, которые у нас возникают, но в наши дни цены чересчур завышены. Мы продолжим следит за ситуацией, ведь на рынке может случиться всякое", — сообщил Маротта Sky Sport Italia.

Добавим, что в итальянской прессе уже появилась информация, что "Интер" определил Эдинсона Кавани из ПСЖ как альтернативу Лукаку. При этом самого Ромелу продолжают сватать в другой клуб Серии А в лице "Ювентуса".


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. zheka000000 30.07.2019 10:06 # zheka000000
    Вы тут все Дибалы!

    (ответить)

  2. anabanana94 30.07.2019 09:58 # anabanana94
    https://www.youtube.com/watch?v=sByGyM-O_ts

    ребята, как можно не любить такое? И презирать настоящее?

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  3. selfish 30.07.2019 09:57 # selfish
    Лукаку - Дибала

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  4. anabanana94 30.07.2019 09:54 # anabanana94
    Сижу на работе слушаю разговор турков, шутят про Россию, мне почему-то хочется им вьебать, все таки СССР все еще живет в нас ребята не так ли?

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  5. mikkiynwa 30.07.2019 09:18 # mikkiynwa
    Макаку

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  6. naby-keita 30.07.2019 09:14 # naby-keita
    конечно мю никому не сможет это полено за 80 млн.фунтов
    будь Сульшер нормальным тренером, сразу же усадил бы его на лавку, если он ему не нужен. Как Клопп в своё время с Бентекек.
    И если за него интер предложил 54 млн, то надо было продавать, хоть какие-то деньги за него выручили бы.
    Ливерпуль тоже не стал требовать 32 млн.фунтов за Бентеке, а был рад спихнуть это меньшую сумму.

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  7. anabanana94 30.07.2019 09:13 # anabanana94
    ФАПЛ горит, вызывайте МЧС!!!!

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  8. manchester-united 30.07.2019 08:43 # manchester-united
    Ну как хотите. С Перишичем выeбывались (спасибо, на самом деле), так что хавайте. Если что, мб с Юве что выгорит.

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  9. anabanana94 30.07.2019 08:20 # anabanana94
    Ну че хуесосы всех мастей? Отсыпаетесь? Щас вас мамка разбудит, а вы первым делом в Фупль загляните, че еще вам делать обрыганье?
    ехеееехеххехехеххехе

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  10. alexomck 30.07.2019 07:39 # alexomck
    если МЮ короля Африки в 80кк оценили, то Кейна можно за 40-50 забирать.

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  11. anabanana94 30.07.2019 07:25 # anabanana94
    Убрать африкашку со главной!!!!

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  12. pistolero-lfc 30.07.2019 07:23 # pistolero-lfc
    ни дня без Лукако.

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  13. electric 30.07.2019 07:21 # electric
    Никому не нужно это чёрное бревно. К чему эти статьи никчемные?

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  14. slash-lfc 30.07.2019 06:26 # slash-lfc
    Будут играть с «топарем» Лаутаро. Лукаку в пару к Роналду жи есть.

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  15. cfc000000 30.07.2019 06:21 # cfc000000
    Пздц хабиб на «GORILLA» я в ахуе, что делают бабки с true мусульманином, который не въе6аться правильный...Конор хоть признает, что он шоумен, а хабиб латентный!. Конор > Фегрюсон > Хабиб < Пьер

    И да, не забываем MU club pidorasov!!!

    CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!!!

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  16. zhanik7 30.07.2019 06:20 # zhanik7
    Бичи ска!

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