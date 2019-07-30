"Интер" может отказаться от покупки Лукаку
Директор "Интера" Беппе Маротта заявил, что его клуб может и не вернуться с улучшенным предложением насчет нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.
Лукаку является целью номер один для нового главного тренера "Интера" Антонио Конте на это лето, и "Юнайтед" совершенно не собирается стоять на пути у Ромелу, однако, как это часто бывает, все упирается в деньги.
Ранее в июле "красные дьяволы" отклонили предложение "Интера" по Лукаку в 54 миллиона фунтов, оценив свою звезду в 80 млн. фунтов. Итальянский клуб не спешит сворачивать переговоры, но Маротта намекает, что на "Сан-Сиро" не собираются переплачивать.
"Мы сделали значительное предложение, которое соответствует рыночной стоимости игрока, и нам не удалось заключить сделку".
"Наш клуб крепко стоит на ногах, но нам нужно оставаться в определенных рамках. Клуб совершил большие инвестиции, и мы убеждены, что мы уже в очень хорошем положении".
"Мы готовы пользоваться возможностями, которые у нас возникают, но в наши дни цены чересчур завышены. Мы продолжим следит за ситуацией, ведь на рынке может случиться всякое", — сообщил Маротта Sky Sport Italia.
Добавим, что в итальянской прессе уже появилась информация, что "Интер" определил Эдинсона Кавани из ПСЖ как альтернативу Лукаку. При этом самого Ромелу продолжают сватать в другой клуб Серии А в лице "Ювентуса".
30.07.2019 06:00
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Последние комментарии:
Вы тут все Дибалы!
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https://www.youtube.com/watch?v=sByGyM-O_ts
ребята, как можно не любить такое? И презирать настоящее?
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Лукаку - Дибала
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Сижу на работе слушаю разговор турков, шутят про Россию, мне почему-то хочется им вьебать, все таки СССР все еще живет в нас ребята не так ли?
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Макаку
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конечно мю никому не сможет это полено за 80 млн.фунтов
будь Сульшер нормальным тренером, сразу же усадил бы его на лавку, если он ему не нужен. Как Клопп в своё время с Бентекек.
И если за него интер предложил 54 млн, то надо было продавать, хоть какие-то деньги за него выручили бы.
Ливерпуль тоже не стал требовать 32 млн.фунтов за Бентеке, а был рад спихнуть это меньшую сумму.
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ФАПЛ горит, вызывайте МЧС!!!!
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Ну как хотите. С Перишичем выeбывались (спасибо, на самом деле), так что хавайте. Если что, мб с Юве что выгорит.
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Ну че хуесосы всех мастей? Отсыпаетесь? Щас вас мамка разбудит, а вы первым делом в Фупль загляните, че еще вам делать обрыганье?
ехеееехеххехехеххехе
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если МЮ короля Африки в 80кк оценили, то Кейна можно за 40-50 забирать.
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Убрать африкашку со главной!!!!
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ни дня без Лукако.
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Никому не нужно это чёрное бревно. К чему эти статьи никчемные?
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Будут играть с «топарем» Лаутаро. Лукаку в пару к Роналду жи есть.
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Пздц хабиб на «GORILLA» я в ахуе, что делают бабки с true мусульманином, который не въе6аться правильный...Конор хоть признает, что он шоумен, а хабиб латентный!. Конор > Фегрюсон > Хабиб < Пьер
И да, не забываем MU club pidorasov!!!
CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!!!
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Бичи ска!
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