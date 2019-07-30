Де Брюйне рассказал, как перезарядил батареи этим летом

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, как ему удалось перезарядить батареи этим летом.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Де Брюйне отметился только 11 появлениями в стартовом составе, что стало следствием нескольких травм.



Кевину было важно восстановиться не только физически, но и психологически, и он смог это сделать, на время забыв о футболе.



"Первую неделю лета я совершал пробежки, а затем я ничего не делал на протяжении трех недель".



"Я просто хотел отвлечься. Благодаря детям я все равно много бегал, сжигая много энергии, но я хотел именно отвлечься от футбола. Я играл два года подряд без передышки. Я просто хотел немного насладиться собой".



"Я совершил несколько поездок с семьей и друзьями. Я знал, что у меня будет достаточно времени подготовиться к сезону, поэтому я решил так поступить".



"Физически ты можешь быть в порядке, но с психологическим состоянием сложнее. Любому будет сложно играть два года подряд без полноценного перерыва. Я — не исключение", — цитирует Де Брюйне Goal.