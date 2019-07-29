Президент "Лацио" подтвердил готовность продать Милинкович-Савича

Президент "Лацио" Клаудио Лотито подтвердил, что его клуб готов продать полузащитника Сергея Милинкович-Савича по правильной цене.

Согласно слухам, "Манчестер Юнайтед" уже вовсю контактирует или даже договорился с агентом Матеей Кежманом, который представляет интересы Милинкович-Савича.



Интерес "красных дьяволов" к 24-летнему игроку сборной Сербии обусловлен их риском лишиться Поля Погба, которого мечтает заполучить главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.



На днях наставник "Лацио" уже подтвердил, что его клуб рассмотрит предложение по Сергею, если подобное предложение поступит, и Лотито придерживается той же позиции.



"Мы посмотрим, какие условия нам будут предложены. У Милинковича хорошее взаимопонимание с клубом, равно как и у клуба с ним".



"Если мы получим какие-либо предложения, мы рассмотрим их в духе сотрудничества, чтобы соблюсти интересы клуба и игрока".



"Мы будем принимать решения в лучших интересах каждого. Инвестиции, которые мы совершили прошлым летом, должны были позволить нам выйти в Лигу Чемпионов, но мы надеемся, что этот опыт научит нас кое-чему", — сообщил Лотито Sky Sport Italia.