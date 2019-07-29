"Эвертон" улучшил предложение по Уилфриду Захе

"Эвертон" сделал второе предложение о покупке вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи, добавив к сумме в 55 миллионов фунтов двух своих игроков.

Ранее этим летом отклонив предложение "Арсенала" в 40 млн. фунтов по Захе, "Кристал Пэлас" отказался продать своего лучшего игрока и в "Эвертон" — за 55 млн. фунтов.



Но если "канониры" после отказа "орлов" переключились на Николя Пепе из "Лилля", то "ириски" вернулись за Уилфридом с улучшенным предложением.



Как сообщает Sky Sports, на сей раз "Эвертон" предложил те же 55 млн. фунтов плюс полузащитника Джеймса Маккарти и нападающего Дженка Тосуна.



Сам Заха предпочитает остаться в Лондоне и перейти в клуб, выступающий в еврокубках, однако дверь перед "ирисками" не закрывает и готов к диалогу.



Добавим, что "Пэлас" оценивает 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара в 80 млн. фунтов. У "орлов" нет причин идти на уступки, особенно после продажи Аарона Ван-Биссаки в "Манчестер Юнайтед" за 50 млн. фунтов, которые до сих пор не потрачены.