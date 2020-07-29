Клопп не ждет от "Ливерпуля" идеального футбола в матче за Суперкубок Англии
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда не сможет показать своей лучшей игры в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.
Подготовка победителей Лиги Чемпионов к новой кампании проходит неважно — "Ливерпуль" проиграл половину из своих шести товарищеских матчей.
Учитывая это, Клопп не ждет от своей команды идеального футбола на "Уэмбли", но одновременно предупреждает подопечных, что "Сити" не простит расхлябанности в обороне.
"Я не думаю, что можно ожидать нашей лучшей игры в следующее воскресенье. Это не будет наш лучший матч в сезоне".
"Это обусловлено нашим предсезонным периодом, но важно не показать свою лучшую игру, а выиграть футбольный матч. Это мы и попытаемся сделать".
"Так что нас ждет матч против "Сити", а значит самый сложный матч в любом сезоне, и ты должен быть к этому готов".
"Это хорошая проверка, и нам нужно хорошо обороняться, потому что иначе "Сити" может устроить тебе взбучку, а это не то, чего мы хотим", — цитирует Клоппа Daily Mail.
29.07.2019 21:00
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Последние комментарии:
Хуеплет
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Да забить на результаты этих недоматчей за суперкубки и отнестись к ним, как к тренировочным, чтобы тройка нападения вошла в форму. Начало сезона будет сложным, но терять очки никак нельзя.
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оно боится)
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есть уверенность, что сольют. Жалко конечно :/
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