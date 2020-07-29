Клопп не ждет от "Ливерпуля" идеального футбола в матче за Суперкубок Англии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда не сможет показать своей лучшей игры в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.

Подготовка победителей Лиги Чемпионов к новой кампании проходит неважно — "Ливерпуль" проиграл половину из своих шести товарищеских матчей.



Учитывая это, Клопп не ждет от своей команды идеального футбола на "Уэмбли", но одновременно предупреждает подопечных, что "Сити" не простит расхлябанности в обороне.



"Я не думаю, что можно ожидать нашей лучшей игры в следующее воскресенье. Это не будет наш лучший матч в сезоне".



"Это обусловлено нашим предсезонным периодом, но важно не показать свою лучшую игру, а выиграть футбольный матч. Это мы и попытаемся сделать".



"Так что нас ждет матч против "Сити", а значит самый сложный матч в любом сезоне, и ты должен быть к этому готов".



"Это хорошая проверка, и нам нужно хорошо обороняться, потому что иначе "Сити" может устроить тебе взбучку, а это не то, чего мы хотим", — цитирует Клоппа Daily Mail.