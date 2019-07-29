Мойес объяснил, почему провалился в "Юнайтед"
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес попытался объяснить свой провал на "Олд Траффорд".
Став преемником сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, Мойес не доработал даже свой первый сезон у руля "Юнайтед". В первую очередь Дэвид винит в этом себя и жалеет, что ему не дали времени все наладить.
"Мне остается мечтать о том, чтобы мой период сложился лучше. Это была отличная возможность, и я чувствовал, что подхожу для этой работы".
"Больше всего я расстроен собой из-за того, что у меня не сложилось. Убежден, я лучше, чем себя проявил. Я должен был лучше делать свою работу. Но были смягчающие обстоятельства. Даже если посмотреть сейчас, достижения сэра Алекса в лиге с этой командой выглядят выдающимися".
"Чего я не получил, так это времени. Верю ли я, что "Юнайтед" был бы сейчас в Лиге Чемпионов? Да, если бы остался у руля. Верю ли я, что мы были бы более стабильным клубом? Да, я верю. Но также я должен признать, что должен был выигрывать больше матчей в краткосрочной перспективе".
"У меня был действительно хороший состав, но стареющий состав. Я подписал лишь двух игроков, другие тренеры — кучу. Я не думал, что "Юнайтед" нуждается в большом количестве приобретений, я хотел делать это постепенно".
"В идеале большинство клубов должны подписывать по трех-четырех игроков в год. Я по-прежнему верю в это. "Манчестер Юнайтед" никогда не мог стать революцией. Это должна была быть эволюция. Я хотел придерживаться всех принципов и традиций "Манчестер Юнайтед".
"Я не думал, что окажусь под давлением уже спустя шесть или 10 месяцев из-за того, что не пока не дотягиваю до ценностей клуба. Возможно, я был наивен и должен был осознать это раньше".
"Это была команда, которая менялась и старела. Она была очень привязана к своему предыдущему тренеру, и это объяснимо. Им требовалось немного времени привыкнуть ко мне, но я бы не стал ничего делать по-другому", — сообщил Мойес Daily Mirror.
29.07.2019 20:00
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физрук покупал пиво и семки(фелайни-хулайни)-когда можно было покупать бентли и ягуары(неймар-хуймар)
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Искренне бомбанул однако.
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Ноу САФ, ноу пати
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