Мойес объяснил, почему провалился в "Юнайтед"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес попытался объяснить свой провал на "Олд Траффорд".

Став преемником сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, Мойес не доработал даже свой первый сезон у руля "Юнайтед". В первую очередь Дэвид винит в этом себя и жалеет, что ему не дали времени все наладить.



"Мне остается мечтать о том, чтобы мой период сложился лучше. Это была отличная возможность, и я чувствовал, что подхожу для этой работы".



"Больше всего я расстроен собой из-за того, что у меня не сложилось. Убежден, я лучше, чем себя проявил. Я должен был лучше делать свою работу. Но были смягчающие обстоятельства. Даже если посмотреть сейчас, достижения сэра Алекса в лиге с этой командой выглядят выдающимися".



"Чего я не получил, так это времени. Верю ли я, что "Юнайтед" был бы сейчас в Лиге Чемпионов? Да, если бы остался у руля. Верю ли я, что мы были бы более стабильным клубом? Да, я верю. Но также я должен признать, что должен был выигрывать больше матчей в краткосрочной перспективе".



"У меня был действительно хороший состав, но стареющий состав. Я подписал лишь двух игроков, другие тренеры — кучу. Я не думал, что "Юнайтед" нуждается в большом количестве приобретений, я хотел делать это постепенно".



"В идеале большинство клубов должны подписывать по трех-четырех игроков в год. Я по-прежнему верю в это. "Манчестер Юнайтед" никогда не мог стать революцией. Это должна была быть эволюция. Я хотел придерживаться всех принципов и традиций "Манчестер Юнайтед".



"Я не думал, что окажусь под давлением уже спустя шесть или 10 месяцев из-за того, что не пока не дотягиваю до ценностей клуба. Возможно, я был наивен и должен был осознать это раньше".



"Это была команда, которая менялась и старела. Она была очень привязана к своему предыдущему тренеру, и это объяснимо. Им требовалось немного времени привыкнуть ко мне, но я бы не стал ничего делать по-другому", — сообщил Мойес Daily Mirror.